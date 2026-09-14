Localizan a la vecina de Toén (Ourense) de 76 años que estaba desaparecida desde el domingo

Dolores, mujer desaparecida en Toén - PROTECCION CIVIL DE BARBADÁS

OURENSE, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dolores, la vecina de Toén (Ourense) de 76 años, a la que se buscaba desde el domingo, ha sido localizada con vida.

Según la información recibida del 112 Galicia, la mujer fue localizada en una finca, en la carretera de Moreiras, consciente y en buen estado de salud.

Aún así, el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, derivó al punto una ambulancia, que la trasladó al centro hospitalario de referencia para su reconocimiento.

Un amplio dispositivo buscaba a la mujer, que padece demencia, con las tareas centradas entre la zona Moreiras, lugar del que desapareció, y San Benito de Cova de Lobo (Barbadás).

DISPOSITIVO AMPLIO

El servicio autonómico de emergencias trasladaba en la tarde de este lunes que la unidad de drones del grupo de apoyo logístico e intervención (GALI) de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) participó en el operativo de búsqueda.

Además, el dispositivo, coordinado por la Guardia Civil, había trabajado desde las primeras horas de este lunes con la intervención de los perros y de la Unidad Pegaso de la Guardia Civil, incorporándose efectivos de Protección Civil de Barbadás y los drones de la Axega desde esta tarde, además de familiares y vecinos de la desaparecida.