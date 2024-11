López Campos pide no hacer del decreto del plurilingüismo "una pieza de caza mayor" y apuesta por un debate "sosegado"

Avanza que los contactos con los grupos parlamentarios para el nuevo pacto por el gallego se retomarán la próxima semana

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha pedido, en el contexto de los contactos para alcanzar el nuevo pacto por el gallego, no hacer del decreto del plurilingüismo "una pieza de caza mayor" y ha apostado por un debate "sosegado".

López Campos ha intervenido este miércoles en el Pleno del Parlamento de Galicia para responder a dos interpelaciones presentadas por los grupos socialista y nacionalista sobre la situación del gallego en Europa y el informe del Consejo de Europa sobre el cumplimiento de la Carta europea para las lenguas regionales o minoritarias, respectivamente.

Con todo, buena parte de las intervenciones han versado sobre el pacto por el gallego que las fuerzas políticas buscan alcanzar a instancias, tal y como ha remarcado el conselleiro, de la propia Xunta de Galicia.

"El gallego no debe situarse en un escenario de confrontación, sino en uno de aportaciones en positivo que permitan seguir prestigiando y mejorando su uso social", ha defendido.

Por ello, ha avanzado, continuarán trabajando en el pacto con nuevas reuniones esta semana con instituciones y entidades como la Editorial Galaxia y la Real Academia da Lingua, tras haberse reunido ya con el Consello da Cultura Galega y con el Arzobispado de Santiago.

A estos encuentros les seguirán, ya la próxima semana, una segunda ronda de contactos con los grupos parlamentarios. También ha avanzado que en próximas fechas presentarán el paquete de medidas acordado junto a la Consellería de Sanidade para impulsar el gallego en el ámbito sanitario.

Sobre esto, ha apelado a la "cordialidad" de cara a estos nuevos encuentros. "El gallego no debe ser una imposición, sino que el objetivo es que se use por convicción", ha insistido.

DIMISIÓN DEL COORDINADOR DE CULTURA Y MANIFESTACIÓN

Por otra parte, la reciente dimisión del coordinador de cultura del PPdeG, con duras críticas al conselleiro de Cultura, ha estado presente durante todo el debate, aunque sin llegar a profundizar los grupos.

Lo mismo ha ocurrido con la manifestación en favor del gallego celebrada el pasado domingo. La socialista Silvia Longueira ha unido ambos temas y ha lamentado que este tipo de "fanfarrias" escondan "lo importante que subyace en el tema": "lo que pasó el domingo en Santiago".

"No queremos dudar de su buena intención, pero esta persona hace ruido, sembrando dudas. Queremos pensar que tiene toda la buena intención y que su llamada es para dar un paso adelante, cada uno desde su punto de vista", ha señalado.

"Queremos frenar el deterioro de la lengua gallega a través de la concordia y el pacto social. Nos van a encontrar ahí", ha concluido.

Por su parte, y en línea con las declaraciones ofrecidas a Europa Press tras conocerse la dimisión del coordinador, López Campos ha asegurado que en el PPdeG "nada ha cambiado" y que "defienden lo que han defendido siempre": "un galleguismo moderado" que, ha destacado, se incluía en el programa electoral, secundado por la sociedad gallega en los últimos comicios.

Respecto a la manifestación del domingo pasado, sobre la que la oposición ha coincidido en afear las declaraciones de miembros de la Xunta asegurando que estaba "politizada", el conselleiro ha reiterado su "respeto total y absoluto" a la convocatoria, entendiendo que la población de Galicia "exprese su preocupación" por la situación del gallego, aunque sí ha matizado que considera un "error" utilizarla para estrategia política.

INTERPELACIONES

En lo que respecta ya a las interpelaciones, la diputada socialista ha reivindicado la idoneidad de impulsar y apoyar el uso del gallego en las instituciones de la Unión Europea como una medida más para "restituir" la salud del gallego en la comunidad.

Considera que "empoderar el gallego en territorios ajenos" es un "plus" para la reconstrucción de la situación dentro de nuestras fronteras, puesto que la lengua es "un eje que nos une y un símbolo de pertenencia al territorio".

Por su parte, el responsable de Cultura ha recordado que implantar una medida como esa supondría un coste para el Gobierno central de 120 millones de euros y ha contrapuesto a esta partida los 15 millones de euros comprometidos con la Xunta del Perte de la Economía de la Lengua y de los que "se recibieron dos millones de euros". Uno de los proyectos a financiar, según ha recordado, era el Proxecto Nós, que impulsa la presencia del gallego en el entorno digital.

A este respecto, ha concluido López Campos que se trata de una cuestión de "prioridades", por lo que deben centrarse en "necesidades básicas". "Una vez cubiertas, podríamos sentarnos a hablar de la situación del gallego fuera", ha ofrecido.

EL BNG ANIMA A LA XUNTA A "APROPIARSE" DEL GALLEGO

Por otro lado, el grupo nacionalista ha afeado a la Xunta que asegure que la situación del gallego "mejora" cuando los datos demuestran, en referencia a los últimos estudios del IGE y al informe del Consejo de Europa, "que no es así".

Así, han señalado, entre otros aspectos, las dificultades para poder acceder a trámites sanitarios en gallego y que tan solo un 1% de los procesos judiciales en Galicia se llevan a cabo en gallego. "La posibilidad de elegir no se da cuando las dos opciones no están disponibles", ha señalado la nacionalista Iria Taibo.

"Acusan al BNG de querer apropiarse del gallego e igual tenían ustedes que apropiarse también un poco del idioma", ha señalado la nacionalista, afirmando que si en la Xunta creen que "hay algo que mejorar", "igual deberían haber estado en la concentración del domingo".

El conselleiro ha negado haber calificado los datos de positivos y ha insistido en que precisamente por eso, han puesto sobre la mesa la necesidad de un nuevo pacto por el gallego.

Con todo, rechaza una la lectura de una "Galicia gris" a este respecto. "Queremos dibujar un futuro", ha aseverado pero, para ello, pide que no se pongan "líneas rojas" en la negociación del pacto.

"Igual que el PP no las pone, no vamos a aceptar que los partidos de la oposición las pongan porque no sería una negociación equilibrada", ha indicado en referencia a la derogación del decreto del plurilingüismo, del que ha pedido no hacer "una pieza de caza mayor".