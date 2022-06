Luis López aspirará a tomar el relevo de Rueda al frente del PP de Pontevedra

PONTEVEDRA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Luis López, delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, ha confirmado este viernes su candidatura para presidir el Partido Popular en la provincial de Pontevedra, con la que aspira a tomar el relevo de Alfonso Rueda.

En una comparecencia de prensa convocada este viernes en la sede provincial del partido, Luis López ha afirmado que defiende "un proyecto fuerte e ilusionante, de todos y para todos y desde la unidad". Para ello, presenta su candidatura "con humildad, con toda la ilusión y, sobre todo, con mucha responsabilidad, consciente del gran reto que supone presidir este partido".

Si los afiliados le dan el apoyo mayoritario en el congreso de 9 de julio, López asumirá la presidencia provincial del PP marcándose tres objetivos "muy claros". El primero es el de reforzar las juntas locales del partido en los 61 municipios, con la mirada puesta en las municipales del año próximo: "En las que tenemos el reto de mejorar resultados y afianzar alcaldías".

Además, se marca como segundo objetivo "trasladar los buenos resultados conseguidos en las últimas elecciones autonómicas a todos los ayuntamientos de la provincia el año próximo", con lo que contribuir "al cambio necesario en España con Alberto Núñez Feijóo". Por último, está "revalidar la quinta mayoría absoluta en Galicia en 2024, con Alfonso Rueda".

Luis López ha explicado que tomó la decisión de presentar su candidatura porque considera que cumple con los requisitos para suceder a Alfonso Rueda: "Tanto por el cargo orgánico que vengo desarrollando en el partido, como secretario general, así como por el conocimiento global de la provincia y el contacto con las agrupaciones locales que tengo como delegado de la Xunta en Pontevedra", sostiene.

Durante su intervención, ha agradecido las muestras de ánimo que recibió de compañeros del PP y ha subrayado que no tiene "más vocación que ser útil al partido, y contar con cada alcalde, cada portavoz y cada militante".

"No me mueve ninguna ambición política o de gran calado", señala el exalcalde de Rodeiro. "No rehúso ninguna responsabilidad", aclara, y ha apuntado que siempre está "absolutamente" a disposición de su partido.

RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO DE RUEDA

Finalmente, López ha querido agradecer y reconocer el trabajo de Alfonso Rueda en la provincia y ha advertido que nova a "tratar de imitar su gestión". Ha asegurado que el suyo "será un trabajo continuador, que no continuista": "Aunque compartamos los pilares, los principios y el proyecto común, cada uno tiene sus matices".

A partir de ahora, Luis López tendrá que recoger un mínimo de 75 apoyos entre los afiliados de la provincia que deberá presentar ante la Comisión Organizadora del Congreso hasta el 20 de junio. Una vez que sea confirmado como precandidato, iniciará una campaña electoral interna con la que recorrerá las diferentes comarcas de la provincia para explicar su proyecto entre los afiliados.