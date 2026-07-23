La marcha del BNG centrará los actos políticos del 25 de julio en Santiago y el PSdeG conectará Rianxo con Buenos Aires

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación convocada por el BNG con motivo del Día da Patria Galega, a 25 de julio de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia. - César Arxina - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los actos políticos volverán a marcar, junto con la Ofrenda al Apóstol, la celebración del Día Nacional de Galicia, que en Santiago de Compostela tendrá como eje central la tradicional manifestación del BNG, que recorrerá las calles de la capital gallega a partir de las 12.00 horas, mientras que el PSdeG conectará su tradicional ofrenda a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao en Rianxo con Buenos Aires, donde se encuentra el secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, de viaje oficial.

Por su parte, el PPdeG tendrá su acto central este jueves en el Miradoiro de Bocarribeira, en Ourense, donde preparan un evento "simbólico" en el que reivindicarán "la Galicia del sí".

Además, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acudirá a la Ofrenda al Apóstol y el día anterior, el 24, entregará las Medallas de Oro de Galicia, que en esta edición reconocen a la colectividad gallega en el exterior, en concreto, a la empresaria y vicecónsul honoraria de España en Mar de Plata Claudia Álvarez; a la fiscala en Suiza Beatriz Gil; a la periodista Carla Angola; y a Camila Fernández, odontóloga en Brasil.

"SOBERANÍA Y DERECHOS EN UN MUNDO EN PAZ"

Así, un año más, el BNG realizará en Santiago la manifestación por el 'Día da Patria' que en esta ocasión tendrá como lema 'Somos unha nación, soberanía e dereitos nun mundo en paz'.

La marcha arrancará a las 12.00 horas de la Alameda compostelana y finalizará en la Praza da Quintana, donde habrá un acto político en el que intervendrán el secretario xeral de Galiza Nova, Artai Gavilanes, y la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón.

Para esta jornada, los nacionalistas pondrán el foco en demandar la soberanía y los derechos "en un mundo en paz", así como en reivindicar que Galicia "es una nación" frente a la "ola reaccionaria españolista que se vive".

"Es el momento de afirmar con claridad que Galicia es una nación. Queremos soberanía y derechos en un mundo en paz, frente a un contexto internacional caracterizado por el belicismo y el militarismo", han apuntado los organizadores.

PSDEG: CONEXIÓN RIANXO-BUENOS AIRES

Por su parte, el PSdeG repetirá en el municipio coruñés de Rianxo su tradicional ofrenda a Castelao ante la estatua del intelectual galleguista situada en su localidad natal.

A este acto no acudirá el secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, que intervendrá de forma virtual desde Buenos Aires, donde se encuentra esta semana de viaje para realizar diferentes encuentros con representantes progresistas y colectivos gallegos en el exterior.

De este modo, los socialistas gallegos quieren poner en valor la unión de la localidad en la que nació Castelao con la ciudad "desde la que mantuvo viva la esperanza de una Galicia democrática".

EL PPDEG ELIGE OURENSE

Mientras, los populares gallegos celebrarán un acto "simbólico" este mismo jueves en el Mirador de Bocarribeira, en Ourense, para poner en valor "la Galicia del sí, la Galicia que funciona y la unidad" que, apuntan, "caracteriza a la gran mayoría de gallegos y gallegos".

Por ello, fuentes del PPdeG consultadas por Europa Press han señalado que se juntarán para conmemorar el día de Galicia y para "seguir caminando con compromiso, trabajo, dedicación y 'sentidiño' por la Galicia del futuro".

El presidente de los populares gallegos, Alfonso Rueda, encabezará el acto, en el que participará también la secretaria general, Paula Prado, el presidente provincial del PP de Ourense, Luis Menor, y el responsable de Cultura, Lingua e Xuventude del Gobierno autonómico, José López Campos.

OTRAS ORGANIZACIONES

Por otro lado, Sumar Galicia ha adelantado su acto de conmemoración por el Día Nacional de Galicia al día 22 de julio, realizando un homenaje a Luz Pozo Garza en el Circo de Artesáns de A Coruña.

Con motivo de este día, la formación que lidera Paulo Carlos López reivindica cuestiones como la "plurinacionalidad, el autogobierno y la democracia". "La mejor forma de defender Galicia es defender a las mayorías progresistas y al Gobierno del Estado", apunta.

Por parte de Anova, fuentes de la organización que lidera el exalcalde de Santiago Martiño Noriega han detallado que recibieron la invitación del BNG para participar en la manifestación en Santiago, donde Anova no llevará pancarta propia y sus militantes participarán de forma individual.

Además, realizarán una ofrenda floral a las 13.45 horas en la estatua de Ánxel Casal, frente a la biblioteca pública que lleva su nombre, donde colocarán una corona dedicada a María Miramontes y al propio Ánxel Casal y Noriega realizará una breve intervención.