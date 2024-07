Las Medallas de Galicia reconocen el peso del audiovisual gallego y su carácter "cada vez más estratégico"

Luis Tosar, Zaza Ceballos y el presidente de la Academia do Audiovisual han recogido el galardón reivindicado el papel de los profesionales



El actor Luis Tosar, la productora Zaza Ceballos y la Academia Galega do Audiovisual han recibido este miércoles, en un multitudinario acto en el Museo Centro Gaiás, la máxima distinción de la Comunidad, la Medalla de Galicia, que en esta ocasión ha querido reconocer de forma extensiva a un "sector cada vez más estratégico" para Galicia a nivel de talento, pero también de generación de riqueza y de difusión al mundo.

Así lo ha explicitado tanto el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como los galardonados, que han hecho extensivo este reconocimiento a toda la profesión y ha reivindicado la necesidad de darle estabilidad.

El acto, que ha contado con la participación de distintas autoridades, ha arrancado con el himno del Antiguo Reino de Galicia interpretado por la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense y, como es tradicional, se ha cerrado con el himno gallego. El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ha sido en encargado de dar lectura al acuerdo de concesión.

Aunque el audiovisual ha sido el gran protagonista de la jornada, el naufragio hace dos días del buque Argos Georgia en aguas de las Malvinas ha teñido esta entrega, que ha comenzando guardando un minuto de silencio por las víctimas y sus familias.

UN SECTOR "ESTRATÉGICO PARA GALICIA"

Durante su discurso, que ha cerrado el acto, Alfonso Rueda ha recordado que este año el reconocimiento ha recaído en estos tres primeros espadas para honrar a un sector, el audiovisual, "cada vez más estratégico" para Galicia, que "cuida la tradición" al tiempo que están "abiertos a la innovación".

Para ello, ha añadido, la Xunta ha otorgado la máxima condecoración de Galicia al actor Luis Tosar, "una de las figuras más conocidas y reconocidas de la escena gallega, española e internacional"; a Zaza Ceballos, que cuenta con "más de tres décadas de experiencia como productora y directora de cine y televisión", y a la Academia Galega do Audiovisual en su conjunto.

"Entregamos tres medallas, por tanto, que reconocen la excelencia de sus destinatarios, pero con ellas queremos distinguir a un conjunto de personas que trabajan todos los días, desde profesionales absolutamente consagrados hasta personas anónimas y personas que están iniciando su carrera", ha dicho Rueda.

Alfonso Rueda ha recordado que el éxito del audivisual es "resultado de un esfuerzo coral" que ha logrado que este sector se erija como "una potentísima plataforma de promoción" de "alcance universal" para Galicia, además de "una fuente de riqueza y empleo", ha añadido.

"MAREAS VIVAS"

Pero no solo el audiovisual ha centrado el discurso de Rueda, que también ha tenido espacio para hablar de los "momentos convulsos" que se viven en la actualidad, "Mareas Vivas", ha dicho, en referencia a la serie protagonizada por Luis Tosar, en campos como la emigración, los conflictos o los riesgos para la democracia.

Los "diferentes conflictos" actuales, "algunos más conocidos" y "otros no tanto pero igual de desoladores", recuerdan, ha dicho Rueda, "la crueldad y el terror que puede provocar el ser humano", al tiempo que "la crisis migratoria" apela "a la conciencia del primer mundo" y exige "una respuesta global".

"Tiene que tener una respuesta global, más allá de parches puntuales o de soluciones inmediatas. Y creo que en Galicia lo sabemos perfectamente. Fuimos tierra de emigrantes y ahora tenemos que ser tierra de acogida. No se entiende nuestro pasado, no se entiende nuestro presente y, sinceramente, creo que no se entenderá nuestro futuro si no tenemos presente que tenemos que ser una tierra de acogida", ha explicitado Rueda.

Los gallegos, ha añadido, "conocemos el drama de la emigración", por lo que "Galicia será siempre tierra solidaria con los restantes territorios" de España y del mundo en esta materia.

Para el presidente gallego, la democracia "atraviesa a día de hoy una crisis de credibilidad" frente a la que todos están "llamados a actuar" a través del diálogo. "Las disputas, por muy enconadas que sean, por muy radicales que parezcan, siempre tienen una única solución que es hablar, dialogar y votar, en democracia y en libertad", ha resumido.

A renglón seguido, ha dicho que es deber, "especialmente de los que tienen responsabilidades políticas" el "sentar las bases y trabajar para evitar que haya desigualdades". "Creo que somos, y tenemos que seguir siendo, una Comunidad leal, una Comunidad solidaria con el conjunto de nuestro país y siempre abierta al resto del mundo, especialmente a una Europa común con la que tenemos una relación preferente que llevamos cultivando siglos a través del Camino de Santiago", ha destacado Alfonso Rueda.

UNA PROFESIÓN "MARAVILLOSA" EN TIEMPOS "VIOLENTOS"

El primer premiado en recibir la medalla y en tomar la palabra ha sido el actor Luis Tosar, que ha agradecido, además del reconocimiento, la "fortuna" de poder dedicarse "a una de las profesiones más maravillosas que existen", que "brinda la oportunidad constante" de ponerse "en la piel de otros" y mirar desde ahí "realidades distintas".

Tosar ha reivindicado este valor, especialmente, en los actuales, "tiempos broncos", tiempos "violentos e intolerantes" en los que "parece que una opinión pasa a ser un ataque", tiempos "de guerras" en los que "poder crear ficción, que ayude a comprender, y que haga reír, llorar y soñar, que provoque debate y reflexión, es un privilegio".

El actor gallego ha reconocido que el audiovisual gallego es "un sector fuerte en capital humano" pero "vulnerable" a nivel estructural y en cuanto a estabilidad. Para concluir, ha dedicado la medalla a su mujer, a sus hijos, padres y hermana, a sus amigos y "a todos los profesionales del sector audiovisual de Galicia".

"Un testimonio del esfuerzo colectivo y del talento que florece en Galicia", así ha sido como ha definido el galardón Zaza Ceballos, un reconocimiento que, ha dicho, "viene acompañado de una gran responsabilidad", la de priorizar contenidos "que afiancen" lo propio, lo gallego.

Además, ha añadido, confía en que "sirva como inspiración para los futuros creadores" que se inician en el camino del audiovisual y ha querido trasladar la medalla, además de a su familia y a la familia del audiovisual, a la "maravillosa audiencia gallega".

El discurso del presidente de la Academia Galega do Audiovisual, Álvaro Pérez Becerra, ha arrancado con un reconocimiento al nacimiento de la TVG, que permitió acceder a los primeros contenidos televisivos y audiovisuales en gallego, y a la figura de precursores como Ernesto Chao.

La Academia, ha dicho, ha tenido como papel el "acompañar el crecimiento imparable de un sector que sabe pivotar" entre áreas como el talento y el arte y la actividad industrial y que "precisa de toda la colaboración posible de las administraciones" públicas para "consolidar las conquistas" alcanzadas.

Ha querido compartir esta medalla con las asociaciones de actores, guionistas, directores o festivales, entre otros. "Gracias por acompañarnos en el camino de la defensa de este sector", ha añadido.

"AMBICIÓN DE PAÍS"

Antes del inicio del acto, el secretario xeral del PSdeG, Xosé Ramón Gómez Besteiro, ha señalado ante los medios que las medallas han reconocido a "personas e instituciones de éxito" que han "trabajado muchísimos años" para lograr un reconocimiento "nacional e internacional".

"Ellos sí han demostrado ambición de país", ha dicho Besteiro, para quien estos galardones también demuestran "la fuerza del audiovisual gallego".