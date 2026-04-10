Médicos de familia tachan de "disparatada" la propuesta de unidades de control de bajas: "Es una preocupación económica"

Archivo - Centro de salud Concepción Arenal, en Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec) rechaza la medida propuesta por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante el Debate del Estado de Autonomía (DEA) de implementar

unidades de apoyo especializadas para la atención y control de las bajas. La tachan de "disparatada" y aseguran que se debe a una "preocupación meramente económica".

Consultadas por Europa Press, fuentes de la asociación dudan de que el objetivo de la medida sea "ayudar" a los médicos de familia. Precisamente ha sido esta vía la que ha reivindicado el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que ha asegurado que "no son unidades para auditar a nadie, ni represoras", y que su única función es "ayudar".

Para la asociación, el planteamiento parte de la base de un incremento injustificado del número y duración de las bajas laborales y del coste económico que supone para la seguridad social y las empresas.

Una preocupación "puramente económica", para Agamfec, que acusa a la Xunta de "buscar la manera de que las empresas no sufran pérdidas tanto desde el punto de vista de ingresos como de productividad".

Lamentan la falta de un diagnóstico "correcto" de la situación y, por tanto, "el tratamiento va a ser disparatado". "Nunca se han planteado apoyarnos para hacer las cosas mejor y esto no va a ser la excepción", señalan.

PLAN PARA REFORZAR EL CONTROL DE LAS BAJAS

El plan para reforzar el control de las bajas ha marcado la agenda política de los últimos días, después de que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunciase en el marco del Debate sobre el Estado de la Autonomía que se celebra en el Parlamento que prevé presentar "en las próximas semanas" un programa integral al respecto.

En concreto, tras recordar que la Xunta ya impulsó un programa de revisión que permitió "controlar casi 130.000 bajas", lo que resultó "en el alta de 30.200 personas que no debían estar en esta situación", avanzó la creación de unidades especializadas para la atención y control de las bajas por enfermedades musculoesqueléticas o de "psiquiatría menor", que "son las más frecuentes".

Argumentó que estas unidades servirán de apoyo a los médicos del primer nivel asistencial que gestionan las bajas y anticipó que también se "reforzará el papel de las mutuas" en la revisión de las incapacidades temporales. Así, cada vez que una mutua realice una propuesta de alta "lo suficientemente justificada", la inspección sanitaria "la va a ratificar y acordar el alta".

Tras el anuncio de Rueda y en la línea del guión habitual de secundar las medidas que plantea su jefe de filas, los populares registraron una propuesta de resolución que, en términos genéricos, instaba a poner en marcha "un procedimiento común entre las unidades de inspección y control de salud laboral para la valoración de pacientes en situación de incapacidad laboral".

A lo largo de la jornada, el PPdeG, grupo que sustenta al Gobierno y que, en consecuencia suele revelar sus intenciones, ofertó a PSdeG y Democracia Ourensana (D.O.) un acuerdo con un texto que perfilaba y daba mayor concreción al compromiso e incluso fijaba un plazo de tres meses para llevarlo a cabo, pero sin éxito, por lo que el texto que se tendrá que someter a votación será el inicial.

En todo caso, en el texto que se queda por ahora en el cajón de los populares, el grupo mayoritario proponía que la Cámara instase al Gobierno de Rueda a que, en un plazo de tres meses, presentase "un plan integral con el objetivo de disminuir los niveles de absentismo laboral en la comunidad".

Y añadía que debía hacerlo garantizando "el máximo respeto a los derechos laborales y desde la escucha activa del tejido empresarial y de las organizaciones sindicales a través del diálogo social, poniendo en marcha, como primera medida, la creación de unidades especializadas como apoyo a los médicos de atención primaria para las patologías más prevalentes (salud mental y músculo esqueléticas)".