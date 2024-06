Medio Rural expondrá sus líneas de trabajo en el próximo Pleno, al que la oposición llevará la situación de la sanidad

Los populares solicitarán la inclusión de Galicia en el programa Viena de la Sareb

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, comparecerá por petición propia para explicar las líneas programáticas de su departamento en el próximo Pleno del Parlamento de Galicia -- que se celebrará el próximo martes y miércoles -- al que la oposición llevará la situación de la sanidad pública de cara al verano.

Estos son algunos de los temas que se han abordado en la Junta de Portavoces de la Cámara gallega, celebrada este martes.

Los grupos parlamentarios del BNG y el PSdeG han coincidido en plantear la situación de la sanidad pública gallega. Mientras que los socialistas plantearán una Proposición No de Ley para que se modifique el actual sistema de cómputo de las listas de espera del sistema sanitario; los nacionalistas se centrarán en cómo encara el sistema el verano.

Tal y como ha explicado la portavoz del grupo del BNG, Olalla Rodil, la portavoz nacional, Ana Pontón, formulará una pregunta al Presidente sobre la situación de la sanidad pública, especialmente la atención primaria, "a las puertas del verano". Concretamente, sobre las medidas que adoptará para garantizar su buen funcionamiento.

A este respecto, ha recordado que hay poblaciones que durante la época estival duplican su población y ha puesto como ejemplo a Ribeira, "que ahora mismo no tiene personal ni para atender a los residentes de forma permanente". También ha recordado el 'cierre de camas', "con 840 camas menos y más de 45.000 personas esperando por una operación".

También ha explicado que, dado que "el PP vetó la comparecencia del conselleiro Miguel Corgos sobre financiación", lo llevarán como interpelación. "Llevamos con un sistema de financiación caducado desde 2014 y que no nos llega ni siquiera para sostener el sistema público".

Interpelarán también a la conselleira de Medio Ambiente por el proyecto de ampliación de la Rede Natura 2.000, "paralizado desde 2011" para "permitir la depredación del territorio" y "engordar el negocio de un puñado de empresas".

Por último, llevarán también una PNL para solicitar la ampliación de la red pública de escuelas infantiles "para garantizar el acceso al mismo de los niños menores de tres años" y otra para que se oficialice un calendario de partidos de todas las disciplinas deportivas, "y también por supuesto la femenina", de la selección gallega. "Tenemos derecho a tener una selección oficial y a competir a nivel internacional", ha aseverado.

BESTEIRO INTERPELARÁ SOBRE LAS AUTOPISTAS

Los socialistas, por su parte, además de la mencionada PNL sobre sanidad, propondrán otra para impulsar políticas de apoyo a la actividad artística y creativa gallega.

Tal y como ha explicado la viceportavoz del grupo socialista, Lara Méndez, el secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, interpelerá a Alfonso Rueda por las "supuestas gestiones" de la Xunta para "garantizar la mejora de las condiciones en las que la ciudadanía emplea las autopistas de Galicia".

Incluirá también una pregunta oral para reclamarle a la Administración autonómica que "dé cuenta del plazo previsto para la finalización de las obras del Materno Infantil en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense".

En materia de educación, los socialista presentarán una interpelación para reclamarle al gobierno gallego que amplíe los servicios complementarios educativos, así como una pregunta para que explique los criterios que fundamentan la reforma del modelo de evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad en Galicia.

EL PPDEG PEDIRÁ LA INCLUSIÓN DE GALICIA EN LA SAREB

El portavoz del grupo de los populares, Alberto Pazos, ha avanzado que el Pleno arrancará con la jura o promesa de los siete diputados nuevos que sustituyen a los conselleiros que han renunciado a su acta: Cecilia Vázquez, Ángel Rodríguez Conde, Paco Prieto y Jesús María Fernández, por la provincia de A Coruña; Katty Varela, por la provincia de Lugo; Miguel Viso, por la de Ourense y Manuel Santos por la de Pontevedra.

Además de la comparecencia de la responsable de Medio Rural, los populares propondrán una PNL en materia de vivienda, en la que solicitarán a la Sareb la inclusión de Galicia en el programa Viena para la construcción de vivienda en alquiler. "Es una nueva discriminación a Galicia, que no estamos dispuestos a aceptar y pedimos que se corrija", ha afirmado.

La otra PNL versará sobre el problema del regadío de A Limia. Solicitarán al Gobierno central nuevas inversiones para su mejora, así como un cambio legislativo que permita no repercutir el IVA no deducible a los no regantes. De no ser posible, pedirán que financien el 80% de ese IVA.

En cuanto a las preguntas al Gobierno, pedirán una valoración de la entrada en servicio de los trenes Avril; de la aplicación del protocolo que regula el uso de los móviles en los centros educativos en el tiempo de ocio; y de los avances registrados en la ejecución del Plan de Seguridade Vial de Galicia.

UN CIRCUITO AUTOMOVILÍSTICO PARA OURENSE

Por último, el portavoz del grupo mixto y diputado por Democracia Ourensana, Armando Ojea, ha avanzado que llevarán una moción sobre el terreno disponible del Val da Rabeda, para el que en su día se proyectó un parque industrial pero que, tal y como ha apuntado, se trata de una iniciativa "desechada".

Por ello, propondrán la creación de un circuito de velocidad, "una vieja demanda de amplios colectivos ourensanos". A este respecto, ha destacado que los eventos deportivos atraen "gran cantidad de personas" y que el recinto tendría "otras utilidades colaterales" como el de campo de entrenamiento de las fuerzas de seguridad.