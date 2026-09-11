La memoria de la emigración y la defensa de los derechos humanos centran la apertura del curso académico de la USC

Acto de inicio del curso académico de la USC - SANTI ALVITE

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha inaugurado este viernes su curso académico 2026/2027 en el Salón Nobre del Colexio de Fonseca en un acto solemne donde la memoria de la emigración gallega, la solidaridad con las personas migrantes y la defensa de los derechos humanos han centrado los discursos.

La ceremonia, presidida por primera vez en sus más de cinco siglos de historia por una rectora, Rosa Crujeiras, ha estado centrada en el legado histórico de los emigrantes gallegos para afrontar los retos de la educación pública. Por su parte, la representación estudiantil ha reclamado situar a la universidad como un "paladín de los derechos humanos" ante los discursos de odio.

Así, la rectora ha comenzado "mirando al pasado" para obtener perspectiva sobre el presente, Crujeiras ha recordado la figura del emigrante Gumersindo Busto, impulsor de la Biblioteca América hace justo un siglo, así como a las más de 300 "escolas de americanos" levantadas por la emigración gallega en toda la comunidad para permitir a las nuevas generaciones formarse en mejores condiciones.

Asimismo, ha defendido la universidad pública como una conquista social nacida del esfuerzo colectivo que "no se puede dar por terminada ni por garantizada". En esta línea, la presidenta del Consello de Estudantado, Iria Liñares, ha advertido de que los alumnos se están formando para salir a un contexto marcado por "guerras, discursos de odio y barbaridades inimaginables contra los derechos humanos".

"Y si algo debe enseñarnos la universidad es que ninguna frontera puede ser más importante que una vida humana. No podemos permitir que la distancia convierta el sufrimiento ajeno en cifras o titulares", ha aseverado Liñares, que ha exigido que el sistema universitario gallego y la USC se mantengan firmes en la solidaridad con las personas migrantes.

En este contexto, la secretaria xeral, Alicia Villalba, que ha sido la encargada de desglosar la memoria académica del pasado curso, ha destacado la concesión en el 2025/26 de 12 ayudas a estudiantes de zonas de conflicto y la participación de más de 4.200 estudiantes de la USC en actividades de voluntariado.

PRIORIDADES PARA EL NUEVO EJERCICIO

A mayores, la rectora ha enumerado las prioridades de gestión para el nuevo ejercicio, entre ellas, la financiación universitaria. De cara al Plan Galego de Financiamento Universitario 2028-2032, Crujeiras ha avisado a los responsables políticos de que la clave "no es cuánto cuesta mantener las universidades públicas, sino cuánto le podría costar a Galicia no hacerlo".

En cuanto a infraestructuras y vivienda, tras abordar el reciente desprendimiento en el Colegio Mayor Sanclemente, la rectora ha reconocido que "no se llegó a tiempo". Por ello, ha anunciado la presentación de un plan de vivienda ante el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que contempla estas y otras actuaciones.

"Preservar nuestro patrimonio no es una opción, no le podemos dar la espalada por mucho que suponga importantes inversiones para la institución. Los buscaremos. Los demandaremos", ha aseverado Crujeiras.

Asimismo, ha apostado por "incrementar y reforzar" las plazas públicas en las residencias, recuperando plazas para otros perfiles de la comunidad universitaria "que atraviesen situaciones temporales o causas sobrevenidas, y desarrollando proyectos piloto de convivencia inclusiva e intergeneracional".

También se ha dirigido a los estudiantes de la USC, a quien ha pedido "compromiso", pues "estar aquí ya es un privilegio: el privilegio de tener la oportunidad. Y esa oportunidad solo se convierte en mérito cuando se aprovecha".

La necesidad de relevo generacional en diferentes áreas de conocimiento de la USC, la planificación de los planes de personal, la renovación del plan de formación o la atención a la diversidad, han sido otros de los grandes protagonistas del discurso de apertura de la rectora, que ha hecho especial hincapié en la Inteligencia Artificial (IA).

De hecho, ha anunciado que este curso se desplegará la Estratexia para unha Intelixencia Artificial Responsable, sostenida en dos intrumentos: "una regulación que fije los principios de transparencia, responsabilidad y supervisión humana, intergidad académica y científica, y protección de la información; y un plan de formación en IA responsable.

BALANCE MEMORIA

Con todo, el acto ha comenzado con la lectura de la Memoria del curso 2025-2026, al frente de la secretaria xeral, Alicia Villalba Sánchez. Articulada en los apartados de docencia, investigación, transferencia de conocimiento, cultura y gestión, la Memoria recoge los 53 grados, 10 programas de simultaneidad, un grado abierto, 79 títulos de máster y 57 programas de doctorado impartidos en el pasado año académico.

"Sin menospreciar la labor que demanda la actividad ordinaria encaminada a la acreditación de la calidad universitaria, vale la pena congratularnos de la obtención por el Grado de Farmacia del Sello de Excelencia. Se suma, así, a la distinción ya ostentada por el Grado en Veterinaria impartido en el Campus de Lugo. Mención aparte merece el quehacer de la Escuela de Doctorado Internacional que, en el curso anterior contó con 2.812 estudiantes matriculados", ha explicado.

Un "abanico formativo" que aspira a satisfacer la demanda de los 25.757 estudiantes que llenan las aulas de la USC, cifra a la que hace falta añadir los 2.642 estudiantes matriculados en estudios propios.