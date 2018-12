El miembro crítico de la Comisión de Garantías de En Marea presenta una denuncia en el juzgado contra las primarias

Publicado 26/12/2018 13:15:15 CET

Manuel Nogueira asegura que las votaciones podrían ser "ilegales" al no contar con una empresa independiente que vele por su limpieza

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Manuel Nogueira, miembro de la Comisión de Garantías y crítico con la dirección de En Marea, ha presentado una denuncia en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Ourense ante la existencia de presuntas irregularidades durante el proceso de primarias del partido instrumental, concluidas el pasado lunes con victoria de la lista del actual portavoz, Luís Villares; unos resultados que la candidatura perdedora no reconoce.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Nogueira relata que la coordinadora del partido, a través de un documento, informó el pasado 19 de noviembre a la Comisión de Garantías de que la asociación Openkratio estaba contratada para actuar como "autoridad independiente" para auditar el proceso de votaciones.

Garantías, en el que los afines a la dirección de Luís Villares tienen mayoría, acordó levantar la suspensión temporal que pesaba sobre el proceso de primarias. Tras esta decisión, el comité electoral fijó para el día 22 el inicio de las votaciones.

No obstante, Openkratio decidió no continuar actuando como auditora de En Marea, tarea que desempeñaba hasta la pasada semana. Según fuentes de la asociación consultadas por Europa Press, Openkratio dio un paso al lado al haber sido cambiada la plataforma de voto telemático, por lo que no quiso operar como auditora en el proceso de primarias al no tener tiempo para conocer el nuevo sistema y, por lo tanto, desempeñar sus funciones.

Así las cosas, en su denuncia, Manuel Nogueira reclama que se "depuren responsabilidades" dado que tiene "constancia de que no existe contratación" de dicha entidad auditora y que, por lo tanto, "entiende que todo el proceso al no estar supervisado por una empresa externa es ilegal al ir en contra de los acuerdos plenarios (de En Marea)" y, además, puede constituir "un delito e ir contra la ley de partidos políticos".

PRIMARIAS

La candidatura 'Coidando a Casa' liderada por Luís Villares venció en las primarias de En Marea al lograr casi el 60% de los votos por el 40% obtenido por la lista del sector crítico, 'Entre Todas', encabezada por David Bruzos.

Así lo reflejan los resultados provisionales que, a la espera de la proclamación definitiva, arrojan una clara victoria de la lista del actual portavoz, que logró 1.596 votos por los 1.098 de la candidatura de los críticos, integrada por Podemos, Anova, EU y las mareas de Santiago, A Coruña y Ferrol.

De este modo, con una participación del 58% de los en torno a 4.400 inscritos de la organización, la lista de Villares copa 21 de los 35 puestos del Consello das Mareas, máximo órgano de dirección entre plenarios del partido instrumental. Asimismo, 'Coidando a Casa' también logra la totalidad de los cinco puestos de la Comisión de Garantías.

Minutos después de conocerse los resultados de las votaciones, la candidatura perdedora ha emitido un comunicado en el que ponen el duda la limpieza del proceso de votación y reclaman "una auditoría independiente" ante "indicios claros de falta de imparcialidad".

En la rueda de prensa en la que se informó a los medios sobre el resultado de las votaciones, Daniel Conde, miembro del comité electoral y afín a Luís Villares, señaló que las votaciones serán auditadas por una "entidad pública" de "reconocido prestigio".

Según el calendario previsto, este miércoles deberían conocerse los resultados definitivos de las primarias, si bien el sector crítico está dispuesto a seguir adelante con sus reclamaciones y ya ha avanzado que un perito informático está elaborando una auditoría ante la supuesta existencia de "graves fallos" de seguridad en el sistema de votaciones.