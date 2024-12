Miles de personas desbordan el Obradoiro en rechazo de Altri: "Imponerla es actuar contra la sociedad gallega"

Una "movilización histórica" con la que reivindican que la Xunta "no tiene el consenso social" para instalar la factoría

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas --40.000 según la estimación de la Policía Local y 100.000 según la organización-- han llenado la compostelana praza do Obradoiro para "rechazar radicalmente" el proyecto que Altri quiere instalar en Palas de Rei (Lugo).

Bajo el lema 'A Xunta non pode calar todo un país. Altri Non', la manifestación ha partido de la Alameda compostelana en torno a las 12.00 horas, pero una hora después del inicio del recorrido, y con un Obradoiro lleno, aún había grupos de manifestantes que seguían saliendo del céntrico parque de la capital gallega.

De igual forma, la cantidad de asistentes ha obligado a la organización a "vaciar y llenar" varias veces el Obradoiro, así como a leer hasta en dos ocasiones el manifiesto. "Es una movilización histórica a la altura de la que acogió Compostela el 1 de diciembre de 2002 por el Prestige", han asegurado los organizadores.

Ataúdes, manifestantes vestidos de calaveras, pájaros, cientos de pancartas y hasta una tela azul de 150 metros que simulaba el río Ulla, han sido algunos de los protagonistas de la jornada.

'A auga é nosa e non da celulosa', 'Por unha terra viva, Altri Non', 'Altri retrocede o pobo non te quere' o 'Galicia enteira rexeita esta pasteira' han sido algunos de los lemas que coreaban los manifestantes.

"Nuestras hijas van a heredar una ría productiva, una tierra fértil, aire limpio y agua limpia, no es negociable", ha aseverado la presidenta de Ulloa Viva, Marta Gontá, en declaraciones a los medios antes de iniciar la marcha.

Asimismo, el presidente de PDRA, Xaquín Rubido, ha hecho hincapié en que esta manifestación "va a marcar un antes y un después" y ha destacado que la sociedad está viendo cómo nace un movimiento social "a la altura del 'Nunca Máis'".

"Queremos saber si la Xunta va a seguir diciendo que estamos engañando a la población, que no tenemos los datos, que somos cuatro personas, basta ya de insultar a la población gallega. Por eso, los invitamos a que se reúnan con nosotros y que comparemos datos", ha esgrimido Gontá.

En este sentido, Rubido ha incidido en que la Xunta "no tiene el consenso social para impulsar e imponer la celulosa de Altri" y ha advertido de que "imponerla es actuar contra el conjunto de la sociedad gallega".

"La Xunta no está legitimada para cambiar unilateralmente el modelo productivo de este país y abandonar a su suerte a miles de familias que viven del mar y del sector agroganadero y turístico", ha esgrimido.

"LA CONTAMINACIÓN LLEGARÍA EN 24 HORAS A LA RÍA DE AROUSA"

En una praza do Obradoiro repleta, la mariscadora de Carril María Porto, la bateeira de Vilanova Marta Juncal, la bibliotecaria de Antas Teresa Batán y Ximena de Agolada, han sido las encargadas de dar lectura al manifiesto en un escenario colocado debajo del despacho de la Xunta en el Pazo de Raxoi.

"Hace un año recibíamos la noticia, Altri es una sombra que sobrevuela la tierra del medio, y que pretende echar raíces en nuestras comarcas como una mala hierba y chupar nuestra agua y verter su mierda al río y a la atmósfera de por vida", han aseverado.

Asimismo, han subrayado que "en la Xunta estaban seguros de que tenían todo bien atado y los fajos de dinero repartidos, en este cuento los beneficiados son una minoría de privilegiados". También se han referido a las "más de 23.000 alegaciones al proyecto" y al informe del Consello da Cultura Galega (CCG) del pasado mes de septiembre.

Además, han alertado de que "la contaminación de Altri en el Ulla afecta a la calidad del agua potable que beben 145.000 vecinos" y han advertido de que esa contaminación en le río "llegaría en 24 horas a la ría de Arousa".

"Altri es un proyecto contrario a la creación de empleo digno, a la sostenibilidad económica y social porque atenta contra todos los sectores económicos y productivos del mar y del agro que generamos la riqueza social", han reclamado.

En este contexto, han alertado de que el grito de 'Altri Non', será "cada vez más fuerte" y han asegurado que la legitimidad está "de la parte del pueblo". Tras la lectura del manifiesto, el Coro Encaixe y las Músicas da Ulloa han ofrecido una actuación musical en la que también han clamado contra el proyecto.

"RUEDA ESCUCHA A LA CIUDADANÍA"

Con todo, han sido varios los líderes políticos que se han sumado a esta manifestación, entre ellos, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, la viceportavoz del Grupo Socialista, Lara Méndez, el secretario xeral de Sumar Galicia, Paulo Carlos López y el diputado de Sumar por A Coruña, Manuel Lago, entre otros.

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha calificado de "histórica" la manifestación de este domingo y ha destacado la participación de una "marea de dignidad" que dice al PPdeG que "no quiere la macrocelulosa en el corazón del país".

"Le pedimos a Rueda que escuche a la ciudadanía de Galicia, que deje de ser comercial de Altri y que pare esta agresión, esta bomba ambiental que es una hipoteca para el futuro de nuestro país", ha esgrimido.

Asimismo, el histórico dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras ha tachado de "alucinante" que la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) defienda el proyecto que Altri quiere instalar en Palas de Rei (Lugo) y que "es la destrucción" de la comunidad gallega.

En este contexto, el secretario xeral de Sumar Galicia, Paulo Carlos López, ha asegurado que su formación pondrá "todo su capital político, energía y fuerza" para "parar" el proyecto Altri en Palas de Rei.

"Está todo dicho, no es viable, no es sostenible, no produce puestos de trabajo de calidad y, desde luego, no es una Galicia con futuro", ha remarcado.

A su vez, la viceportavoz del Grupo Socialista, Lara Méndez, ha incidido en que el PSdeG "quiere saber toda la información" sobre el proyecto, ya que "los datos difieren" de los presentados en un inicio. En esta línea, ha criticado que este "nació como una fábrica textil", pero que ahora se trata de "una celulosa".

El que fuera alcalde de Santiago y actual portavoz de Anova, Martiño Noriega, también ha calificado esta manifestación de "histórica" y ha instado a la Xunta a "escuchar este clamor y este mandato ciudadano", además ha advertido de que, "si no lo hace, estará atendiendo otros intereses, el de los grandes negocios".

Con todo, han sido más de 40 los autobuses fletados por vecinos, ayuntamientos, asociaciones y otros colectivos que llevan meses rechazando la implantación de la macrocelusoa en el municipio lucense de Palas de Rei.