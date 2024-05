Miranda (BNG) cre que a UE "non sabe" sobre o agro e a pesca galega e bota en falta "humanidade" cara a Palestina

Erixe ao BNG como "muro de contención" fronte á ultradereita e censura "a complicidade" do PP cos seus "discursos"

Defende que "se algún" asunto galego "tivo relevancia" na Eurocámara foi "porque o BNG levouno alí"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

A eurodeputada do BNG Ana Miranda (Cuntis, 1972) subliña ante as eleccións europeas do 9 de xuño a necesidade de que Galicia conte con "voz" na Eurocámara para defender os intereses da pesca ou o mundo agrario, xa que as institucións comunitarias adoptan decisións que marcan o futuro de sectores sen "saber" cal é a realidade destes sectores "chave" para a comunidade.

A representante do Bloque en Europa desde hai máis de 15 anos encara os seus cuartos comicios ao Parlamento europeo co obxectivo de lograr o escano en propiedade despois de varias lexislaturas nas que tivo que conformarse con entrar no Parlamento comunitario a metade de mandato en virtude do acordo de coalición con ERC e EH Bildu, con quen volven presentarse baixo a coalición Agora Repúblicas.

Nunha entrevista concedida a Europa Press na que se mostrou moi crítica coa "falta de humanidade" da Unión Europea ante "o xenocidio" do pobo palestino polo Estado de Israel, Miranda subliña que se trata dunhas eleccións "moi importantes" porque é en Bruxelas onde "deciden sobre o 85% das normativas" que afectan ao día a día dos cidadáns.

"Deciden sobre a nosa calidade de vida, sobre as axudas, os fondos. Sobre se se apoia a paz ou a guerra. Sobre o mar, a pesca ou a vivenda...", incide a candidata nacionalista, que reivindica a súa traxectoria como aval para "seguir" exercendo de "a voz" dos problemas de Galicia en Bruxelas.

E é que, como recalcou, "se algún" asunto relacionado con Galicia "tivo relevancia" na Eurocámara "foi grazas a que o BNG o levou a cabo". "Non é que o digamos como un eslógan, hai probas manifestas", apostilou Miranda, que sinala cuestións como o accidente do Alvia, a situación do marisqueo e a pesca artesanal, a planta de Altri, as denuncias do persoal da CRTVG ou a mina de San Finx.

O número tres da lista de Agora Repúblicas reivindicou que o BNG "ten unha axenda europea" de "problemáticas" vinculadas ao territorio, o que contrapuxo a un PP que, segundo Miranda, presenta a estas eleccións a candidatos galegos "que nin viven en Galicia, viven en Madrid".

"Estou en Bruxelas para defender ao meu país e para defender as causas da humanidade. Non estou alí por ir botar unha firma como botan os deputados do PP e aos 10 minutos vanse. Iso é unha vergoña", espetou antes de acusar aos populares de tratar de "embarrar" a campaña con "noticias falsas" sobre o BNG porque "non teñen programa nin propostas".

"MURO DE CONTENCIÓN" CONTRA A ULTRADEREITA

Así, remarcou a importancia da participación o próximo 9 de xuño nunhas eleccións nas que "un voto ao BNG vai ser un voto menos" para as forzas de extrema dereita, que constitúen, para Miranda, "unha ameaza moi grande para a democracia".

Na entrevista concedida na sede do BNG a Europa Press, mostra a súa incredulidade pola normalización dos discursos ultradereitistas. "É incrible que teñan aceptación os seus discursos", incidiu a eurodeputada, que responsabiliza deste proceso aos partidos tradicionais de dereitas como o PP.

"A extrema dereita está a ocupar lugares que non debemos deixarlle. Nós somos o muro de contención que terán enfronte para que non sigan pasando", aseverou Miranda, consciente de que "a complicidade" de forzas como o PP fixo que se traspasaron fronteiras con discursos "xenófobos, racistas, machistas e homófobos" que supoñen unha "ameaza moi grande para as liberdades e o feminismo".

A UE "NON SABE" DE PESCA E AGRICULTURA

Miranda, que reivindica o legado do histórico dirixente nacionalista Camilo Nogueira, primeiro eurodeputado do BNG e do que foi asesora en Bruxelas, mostrouse moi crítica coa forma na que a Comisión Europea concibe as políticas en dúas dos ámbitos que, ao seu xuízo, máis afectan as súas decisións á vida dos galegos: a pesca e a agroganadería.

Ao seu xuízo, a Unión Europea "non sabe" de pesca nin entende a "realidade" do campo galego, como se trasluce de decisións como o veto a pesca de fondo ou a falta de consideración cara a artes tradicionais como o 'xeito'. "O comisario chamado de Pesca, de pesca non sabe nada", espetou Miranda, que lembra que levou un palangre á Eurocámara "para que entendesen" que tipo de arte de pesca é e, desta forma, "non o metesen no mesmo saco" que ao arrastre.

Se sae elixida, a candidata do BNG quere formar parte da Comisión de Agricultura da Eurocámara na próxima lexislatura para defender alí que "se respecte" ao agro galego, que ten unha forma propia de "instalación no territorio" cunha tipoloxía de explotacións "de mediana e pequena escala".

Advirte que só o último ano "desparecieron 900" explotacións e na última década perdéronse 28.000 "só de vacas, tanto de produción cárnica como de leite"; un problema que ve necesario atallar a través da creación de superficie agraria útil --para o que pide limitar o "avance" das plantacións de eucalipto--, a subida dos prezos en orixe e o fomento da substitución xeracional no campo.

Para iso, Miranda considera que deben enfocarse as axudas da Política Agraria Común a apoiar aos pequenos e medianos produtores en lugar de beneficiar aos "terratenientes" doutros puntos do Estado que "só polo feito" de ter grandes extensións de terra "reciben tres veces máis".

A candidata, que culpa ao "boicot" do PP da falta de recoñecemento oficial do galego en Europa, tamén pon o foco na importancia do sector primario para a transición ecolóxica, un proceso que debe, ao seu entender, de facerse dunha forma "xusta" que "acompañe" nos cambios aos sectores produtivos.

"EUROCINISMO" CON PALESTINA

Por último, na entrevista con Europa Press, Miranda móstrase moi crítica co "eurocinismo" sobre o conflito en Palestina, xa que cre que a Unión Europea, coa comisaria Ursula Von der Leyen á fronte, está encartada ao "gran lobby sionista" que, segundo denuncia, existe dentro das institucións europeas.

"A Unión Europea tería que ter unha actitude humana e humanitaria de apoio ao pobo palestino e non esta complicidade que existe co goberno sionista de Israel", aseverou antes de comprometerse a traballar por que Israel "sexa condenado" polo "xenocidio" de Palestina.

"A Europa está a faltarlle humanidade, está a facer políticas internacionais deshumanizadas", remarcou a candidata do BNG, que reclama á UE que abandone o "marco" discursivo da guerra e o seu "sometemento" aos intereses dos Estados Unidos para apostar pola "diplomacia", o "diálogo" e "a paz".