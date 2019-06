Morre unha muller rescatada da auga nunha praia da Illa de Arousa (Pontevedra)

Publicado 31/05/2019 16:02:10 CET

PONTEVEDRA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Unha muller que sacaron da auga na praia de Riasón, no termo municipal da Illa de Arousa (Pontevedra), faleceu na tarde deste venres.

Segundo os datos facilitados polo 112 Galicia a Europa Press, ás 13,20 horas deste venres o servizo de emerxencias recibiu o aviso dun particular pedindo axuda para unha muller na auga.

Por iso, activouse un operativo formado por Salvamento Marítimo, Servizo de Gardacostas de Galicia e Urxencias Sanitarias de Galicia-061, pero nada puideron facer por salvarlle a vida.

As mesmas fontes de emerxencias concretaron que, até o momento, descoñécense as causas do suceso.