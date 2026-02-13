Muere una mujer y un hombre resulta herido al colisionar dos coches en Curtis (A Coruña)

Accidente con una persona fallecida y otra herida en Cutris (A Coruña) - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha fallecido y un hombre ha resultado herido de gravedad al colisionar dos vehículos en el kilómetro 671 de la N-634, a su paso por la parroquia de Fisteus, en Curtis (A Coruña).

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, el accidente tuvo lugar a las 15,40 horas, cuando un particular informó de que dos vehículos habían colisionado y que una de las personas implicadas permanecía inconsciente.

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias informó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Betanzos, GES de Curtis, Guarda Civil de Tráfico, voluntarios de Protección Civil de Curtis y a los servicios de mantenimiento de la carretera.

Los medios confirmaron que todas las personas permanecían liberadas y accesibles. Pese a los esfuerzos, los profesionales sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de una de las implicadas.