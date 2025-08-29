Muere una mujer en Santiago al ser atropellada por el tren turístico de la ciudad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tren turístico de Santiago de Compostela ha atropellado a una mujer en la rúa Virxe da Cerca, en el centro de la ciudad, lo que ha provocado su fallecimiento. Así lo informan fuentes municipales, que, por el momento, no pueden confirmar las circunstancias del accidente.

El suceso se produjo pasadas las 12.00 horas entre los números 7 y 9, frente a las escaleras que suben al Mercado de Abastos. La fallecida quedó atrapada tras el atropello, por lo que los efectivos desplazados actualmente se encargan de excarcelar el cuerpo.

La zona se encuentra acordonada por la Policía Local, que se ha movilizado junto a una ambulancia y dos camiones de bomberos.

