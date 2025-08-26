Muere una mujer tras ser rescatada inconsciente del mar en Cee (A Coruña)

Junto a ella fueron rescatados un hombre y un menor, evacuados al Hospital Virxe da Xunqueira

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha fallecido este martes tras ser rescatada inconsciente del mar en el municipio coruñés de Cee, concretamente en la Playa de Lires.

Según ha informado el 112, junto a ella han sido rescatados también un hombre y un menor, ambos evacuados al Hospital Virxe da Xunqueira.

Al parecer las tres personas entraron al mar juntas y fueron arrastradas por la corriente.

En el dispositivo han participado Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Salvamento Marítimo, Garda Costas de Galicia, la Guardia Civil y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cee.