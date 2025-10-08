Una mujer denuncia en Lugo que su pareja le retuvo en la vivienda, arrebatándole el móvil y arañándole la cara

LUGO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha informado este miércoles de que el pasado día 4 una mujer denunció haber sido retenida por su pareja en su vivienda, ubicada en la Avenida da Coruña.

Según relata en un comunicado, además de manifestar que había sido retenida por su pareja, que le impediría marcharse, agregó que le había arrebatado el teléfono móvil y provocado arañazos en la cara.

Además, la Policía Local precisa que se evidenciaron daños en el mobiliario del domicilio.

La víctima aseguró que es la primera vez que se produce un episodio de estas características, y tras recuperar sus pertenencias, abandonó la vivienda y manifestó su intención de formalizar denuncia, instruyendo los agentes diligencias para su remisión al Juzgado.