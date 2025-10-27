Normalizado el tráfico en la AP-9, a la salida de A Coruña, tras 3 accidentes múltiples a poca distancia

A CORUÑA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tráfico en la autopista a AP-9, en la salida de A Coruña, ha quedado normalizado a las 12,10 horas de este lunes después de que se registrasen tres accidentes múltiples a primera hora de la mañana a pocos kilómetros de distancia, que provocaron importantes retenciones en dirección Santiago de Compostela.

En concreto, según ha informado la Guardia Civil, en el kilómetro 10 tuvo lugar un accidente a las 8,50 horas con tres vehículos implicados, en el que una persona resultó herida leve.

Un kilómetro y medio más adelante, en el 11,5, otros tres vehículos habían colisionado cinco minutos antes, a las 8,45 horas, provocando solo daños materiales.

El más aparatoso de los tres siniestros tuvo lugar en el kilómetro 12, a las 8,50 horas, con siete vehículos implicados. Con todo, ninguna persona resultó herida y solo se registraron daños materiales.

Todos ellos tuvieron lugar en sentido Santiago y obligaron a cortar uno de los carriles de circulación.

La Guardia Civil ha detallado que la situación quedó normalizada sobre las 12,10 horas.