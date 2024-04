El nuevo director xeral equipara la violencia machista a "un problema de salud pública" que daña a mujeres y niños

La responsable de Promoción da Igualdade promete el cargo con el objetivo de que "no haya ningún paso atrás": "Esto no puede parar"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El nuevo director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, se ha comprometido este martes a poner todo su esfuerzo en combatir lo que ha definido en primer término de "lacra social", antes de equipararlo a un "problema de salud pública" que afecta no solo a las mujeres que sufren a las agresiones, sino también a sus hijas e hijos.

Ante el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, el director xeral ha jurado su cargo, "emocionado y agradecido" a quienes serán sus jefes por haberse fijado en él para un cargo que, ha recalcado, "acredita la preocupación" del presidente en el campo de lucha contra la violencia machista.

Roberto Barba, que hasta ahora era magistrado del Juzgado de violencia de Género número 1 de A Coruña --puesto que desempeñaba desde 2022--, ha destacado que su trayectoria profesional le ha servido para identificar la violencia machista como "un problema de salud pública".

"Comprendí e interpreté que la violencia de género es un problema de salud pública que afecta no solo a las mujeres, sino a los niños y niñas que conviven en ese clima de temor y desasosiego. Un ambiente tóxico que va a propiciar que esas niñas y niños desarrollen roles de género, de agresividad y subordinación", ha aseverado.

En esta coyuntura, Barba ya esgrimido que esta situación deriva en que contribuirán a seguir "llenando listas" de casos y ha apostado por combatir la violencia machista, como "servidores públicos", de forma frontal.

Esta dirección xeral es uno de los departamentos en los que se ha dividido la extinta Secretaría Xeral de Igualdade, que ocupaba hasta ahora la vilalbesa Sandra Vázquez, quien ha tomado posesión como responsable de Relacións Institucionais e Parlamentarias. La otra dirección xeral nueva es la de Promoción da Igualdade, que dirigirá María Quintiana.

SIN PASOS "ATRÁS"

Quintiana, licenciada en Xornalismo y hasta ahora responsable de redes sociales de la Presidencia, ha prometido su cargo y ha destinado buena parte de su intervención a los agradecimientos, a sus anteriores compañeros, exjefes directos y a su familia, antes de ponerse a disposición de todas las mujeres de Galicia, a las que aspira a "representar".

"Quiero seguir mejorando el legado de muchas mujeres, me pongo a trabajar y a disposición para que no haya ningún paso atrás. Esto no puede parar porque las medidas nunca van a ser suficientes. Quiero que todas las mujeres y niñas se sientan representadas. Lo haremos juntas", ha reivindicado.

"Ser una niña de aldea no te hace ser feminista, ni la hija de la mujer más fuerte que puedo conocer, ni ser una de las niñas que jugaban al fútbol en el colegio, muy bien por cierto. Esa perspectiva llegó más tarde, cuando ves cómo está la sociedad, de la mano de amigas, de relaciones afectivas, de la música y de la vida. Aquí estamos para representarlas a todas ellas, sin excepción", ha zanjado.

"UNA TIERRA MÁS IGUALITARIA Y PLURAL"

En el acto ha intervenido también Fabiola García, quien ha defendido la decisión de Rueda de dividir en dos direcciones xerais la anterior Secretaría --paso que cuestiona tanto BNG como PSdeG--, y ha dado las gracias a los nuevos cargos por asumir un reto que les restará "muchas horas de tiempo con sus seres queridos".

"Pero formarán parte de un equipo del que me siento muy orgulloso en el que no hay rivalidades porque todos somos compañeros y amigos. Seguiremos trabajando para que Galicia sea una tierra más diversa, más igualitaria y más plural", ha zanjado.

VARIAS TOMAS DE POSESIÓN

Las de los responsables del área de Igualdade han sido dos de las tomas de posesión de las que fue escenario el complejo Administrativo de San Caetano en la mañana de este martes, en la que el Diario Oficial de Galicia ratifica, además, los ceses y nuevos nombramientos aprobados en la reunión semanal del Ejecutivo de este lunes.

Entre otros, con la asistencia de familiares, conselleiros de sus respectivas áreas y otros miembros de sus departamentos en el Ejecutivo autonómico, han tomado también posesión el nuevo responsable de la Oficina de Coordinación Económica, Juan Carlos Reboredo.

También lo han hecho Marta Mariño, como directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, con el reto de contribuir a construir una sociedad integradora y moderna". Además, se ha marcado el reto de "obtener una mejora de las condiciones de empleo y de vida de las gallegas y gallegos".

A su vez, ha tomado posesión como nuevo director xeral de la Pac y del Control de la Cadena Alimentaria Juan José Cerviño Varela en un acto en el que la conselleira, María José Gómez, ha destacado su trayectoria profesional "siempre ligada al sector primario".

Por su parte, el nuevo cargo ha agradecido la confianza depositada en él y ha reafirmado su compromiso a favor del rural.