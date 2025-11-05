Los nuevos bonos Activa Comercio movilizan más de 620.000 euros en solo dos horas en su primer día

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, visita dos establecimientos por el comienzo de la 2ª edición de 2025 de los bonos Activa Comercio - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Nov. (EUROPAPRESS) -

La nueva edición de los bonos Activa Comercio, que se puso en marcha a las 9.00 horas de este miércoles, ha logrado movilizar más de 620.000 euros en ventas en solo dos horas, según resaltó el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, quien también apuntó que se descargaron 61.500 bonos en un par de horas desde que se abrió el plazo.

Durante su visita a dos establecimientos compostelanos por el comienzo de la segunda edición de este año de los bonos Activa Comercio, González destacó que se trata de una iniciativa "muy exitosa" que, tras cuatro años en marcha, "está ayudando a mantener la facturación" de los establecimientos comerciales.

Para esta segunda convocatoria en lo que va de año, se han destinado 2,5 millones de euros, con los que se prevén movilizar 8,5 millones en ventas en los más de 6.000 negocios adheridos a esta propuesta.

"En la primera edición de este año fuimos capaces de movilizar más de 11 millones de euros en ventas", ha agregado José González. Además, ha puesto en valor que en los presupuestos de 2026 se consignan nuevamente otros cinco millones de euros para proseguir con esta iniciativa que, según sus datos, logró movilizar más de 110 millones en ventas desde el año 2021.

El conselleiro ha recordado que los establecimientos no tendrán que inscribirse de nuevo para participar en la iniciativa, dado que sigue vigente la adhesión durante la primera edición de este año. En cualquier caso, cualquier comercio que aún no se hubiera adherido a la iniciativa tiene hasta el día 15 de diciembre para cubrir el trámite.

FUNCIONAMIENTO DE LOS BONOS

Cada bono ofrece un descuento de 30 euros para las compras realizadas en los comercios adheridos. Estos descuentos se aplican en función del valor de la compra: se restarán 5 euros en compras iguales o superiores a 20 euros e inferiores a 30. Serán 10 euros los descontados si la compra es igual o superior a 30 e inferior a 50. A partir de ahí la rebaja será de 15 euros.

Las personas interesadas podrán descargar estos bonos desde la web www.bonosactivacomercio.gal y canjearlos en los establecimientos adheridos mediante un código QR. Así pues, no se limita el número de usuarios que pueden descargarse el bono, siempre y cuando no se alcancen los 2,5 millones en descuentos.