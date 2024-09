Nuevos hallazgos en el yacimiento del S.IX (AC) de Pobra de Brollón apuntan al colapso de edificaciones por un incendio

Visita a la excavación de A Pobra do Brollón (Lugo)

Nuevos hallazgos en el yacimiento del S.IX AC localizado en Penas do Castelo, parroquia de Salcedo, en A Pobra do Brollón (Lugo) apuntan a que un fuego podría haber provocado el colapso de edificaciones.

Este viernes, el delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, y el alcalde de A Pobra, Xosé Lois Maceda, han visitado el yacimiento para ver de primera mano los nuevos hallazgos.

Según explica el ayuntamiento en un comunicado, la campaña, la cuarta ya en el yacimiento, tiene dos objetivos. Por un lado, "consolidar las partes más expuestas de la muralla" y, por otro, excavar una gran sonda en el interior del yacimiento. Es precisamente esta sonda interior la que ha revelado los últimos avances.

Hasta el momento, apuntan, se sabía que de la existencia de un yacimiento complejo, de tipología "poco común" y con una muralla monumental. Apuntan que fue en los trabajos de la muralla donde se pudieron realizar, en la campaña de 2021, dataciones por radiocarbono que resultaron en torno al siglo IX AC, es decir, de la época en que se empiezan a construir los primeros castros.

En la campaña actual, se ha ampliado una pequeña sonda previa en el interior del yacimiento en la que había aparecido un nivel de derrumbe de pallabarro --construcción que mezcla paja y barro--, donde ahora se está obteniendo nueva información.

NUEVAS VASIJAS Y FRAGMENTOS

Al comenzar a retirar el nivel derrumbado, aparece una "buena cantidad" de fragmentos cerámicos en "un muy buen estado de conservación".

Se trata de dos vasijas cerámicas prácticamente completos y otra gran cantidad de fragmentos por determinar. Además, en uno de ellos aparecen granos de cereal por determinar y restos concrecionados en las paredes interiores del mismo.

Los restos de semillas, así como las concreciones y numerosos carbonos serán estudiados y analizados en laboratorio. Destacan que podrían aportar dataciones para el momento de uso del yacimiento.

Los fragmentos cerámicos serán tratados por la restauradora Alba Losada, que intentará reconstruir las piezas y a partir de ahí, poder conocer su tipología y cronología.

"Estos hallazgos son fundamentales para entender mejor el yacimiento", apuntan desde el equipo arqueológico. "Lo que nos cuentan por ahora es que en el lugar debió de haber un fuego que hizo colapsar las paredes de pallabarro. Esta pared cae sobre lo que había en el interior de esta edificación, dejándolo todo sellado y en un gran estado de conservación", explican.

Los trabajos continuarán durante la próxima semana, cuando se retirará el nivel de pallabarro. Recuerdan que la excavación puede visitarse por parte del público general en horario de mañana, confirmando la visita en el teléfono 622952078.