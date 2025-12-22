El número 41.716, un quinto premio, reparte la suerte en Ourense

A CORUÑA 22 Dic. (EUROPA PRESS) - El número 41.716 ha resultado agraciado con el séptimo de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie.

El número fue cantado a las 13.25 horas en el octavo alambre de la novena tabla y del mismo se ha vendido una serie en la ciudad de Ourense. Poco después se cantó el último quinto premio, aunque sin que tocase en Galicia.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre.