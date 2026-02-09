O'Mega advierte que reanudará la huelga de médicos en Primaria el 2 de marzo ante la "falta de diálogo" de Sanidade

Archivo - Centro de salud Concepción Arenal, en Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato médico O'Mega ha advertido en un comunicado que reanudará la huelga de médicos en Atención Primaria a partir del 2 de marzo ante la "falta de diálogo", esgrimen, por parte de la Consellería de Sanidade.

"La falta de respuesta de la Consellería de Sanidade a las reivindicaciones formuladas por los médicos y facultativos del Sergas, y que habían dado lugar a una huelga en noviembre del pasado año, provocará la reanudación de los paros en todos los centros de Atención Primaria del sistema sanitario público gallego, en los que trabajan casi 3.000 facultativos", anuncian en un comunicado.

La huelga, de carácter indefinido, se reanudará a partir del 2 de marzo. Se retoma, apuntan, tras las declaraciones con las que el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, anunció acuerdos de gestión para tratar de descongestionar las agendas médicas en distintas áreas sanitarias de Galicia.

El sindicato considera que las soluciones "economicistas" planteadas por el conselleiro para tratar de garantizar una lista de espera de un máximo de cuatro días en Atencion Primaria están "condenadas al fracaso" porque tendrán "un nulo impacto al no haber sido negociadas con los verdaderos representantes de los médicos y facultativos gallegos y buscar como solución a la falta de médicos la contratación de extracomunitarios, una vía que ya fracasó cuando fue propuesta hace meses".

Lamentan que la consellería pretenda solucionar el problema "con más burocracia y sobrecargando aún más el trabajo de los facultativos cuando ni siquiera se han plasmado aún las medidas pactadas con los sindicatos de clase para desmovilizar la huelga de médicos del pasado mes de noviembre y que los médicos ya habían considerado en su día totalmente insuficientes".

Ante esta situación, instan a poner en marcha un plan de choque que reduzca la sobrecarga asistencial. Para ello, sus reivindicaciones pasan por el establecimiento de agendas cerradas, con un máximo de 30 pacientes por jornada laboral, e incentivar económicamente la prolongación de la jornada para atender la sobredemanda.

Exigen también la voluntariedad del trabajo de los sábados, "que debería ser mejor remunerado en los Puntos de Atención Continuada", y un reajuste de las presencias en los PACs para mantener un ratio de 30 pacientes por médico.

Además, el sindicato reclama la equiparación salarial entre los facultativos de Atención Primaria y "el fin de la discriminación" en la retribución de los complementos a pediatras, odontólogos y farmacéuticos.

"Solo con la puesta en marcha de este plan de choque será posible garantizar el mantenimiento de una asistencia sanitaria de calidad en Galicia", afirman, señalando además que las declaraciones del conselleiro "no hacen más que crear falsas expectativas que, al final, se traducirán en frustración tanto de médicos como de usuarios de la sanidad pública gallega".