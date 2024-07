Óscar Puente reta por carta a Rueda a financiar o AVE Galicia-Portugal e o PPdeG censura a súa actitude "chulesca"

O ministro pide ao presidente galego aclarar se comparte as palabras dun eurodeputado "adulador" que lle atribuíu o mérito das obras

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

O ministro de Transportes, Óscar Puente, remitiu unha carta ao presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, na que comenta que "vería con bos ollos" que a Xunta asumise a planificación e os investimentos necesarios para acometer a conexión por alta velocidade de Galicia até a fronteira portuguesa, unha misiva que o portavoz parlamentario do PPdeG, Alberto Pazos, tachou de "chulesca".

A nova polémica entre o Goberno central e a Xunta salta a conta dun tweet do pasado 12 de xullo do eurodeputado popular Adrián Vázquez, quen sostivo que Alfonso Rueda "fixo máis por conectar Europa en cinco meses que Sánchez en seis anos". "Ao ministerio só lle pedismo que non se poña no medio", engadía o texto.

Nunha carta datada tres días despois, o 15 de xullo, Óscar Puente ironiza coas "urxencias do eurodeputado en agradar ao seu novo partido e aos seus dirixentes", dado que Vázquez foi elixido nas listas do PP nas europeas do 9 de xuño, pero previamente fora secretario xeral de Ciudadanos. "As súas palabras lembráronme a Aristóteles cando dicía que todos os aduladores son mercenarios e todos os homes de baixo espírito son aduladores", xulgou o responsable de Transportes.

Na misiva, reprocha ao PP que non se rectificaron as palabras do eurodeputado e advirte que "se o Ministerio de Transportes terá que absterse na materialización deste proxecto, tamén haberá de apartarse no seu financiamento, que correría por conta exclusiva do Goberno de Galicia".

Puente bautiza como "arranques do tipo esta rolda págoa eu" a postura do PP en Galicia e rememora outros episodios, como cando o ex xefe do Executivo galego e actual presidente do PP, Alberto Núñez Feijóo --a quen non cita expresamente--, prometeu en 2009 a construción da liña de AVE entre Lugo e Ourense con fondos propios. "Hai roldas que saen moi baratas", agrega o ministro.

"OCORRENCIAS DE CARÁCTER TABERNARIO"

Este venres, o portavoz parlamentario do PPdeG, Alberto Pazos, instou ao ministro a enterrar a súa "devoción" por deixar por escrito estas "ocorrencias de carácter tabernario".

Nunha rolda de prensa ao mediodía deste venres, Pazos Couñago cualificou de "intolerable e chulesca" esta carta, que viu como unha "mostra máis da falta de cordialidade e lealdade do Goberno de España cos galegos".

"No que debería centrarse o ministro é en velar por que os tan esperados trens de alta velocidade a Galicia cheguen con puntualidade", reclamou. Nesta liña, asegurou que os problemas de puntualidade son habituais, así como as incidencias e os atrasos na rede de media distancia, aos que "se suman agora os problemas nas conexións de alta velocidade".

Durante a súa intervención, Pazos demandou que "este afán epistolar do ministro debería ser compatible coa atención persoal" xa que, despois de máis de 100 días desde a súa toma de posesión, Alfonso Rueda "continúa á espera de ser recibido por Pedro Sánchez para trasladarlle as demandas e compromisos pendentes do Goberno central con Galicia".

Segundo subliñou, esperan unha reunión na que abordar a conexión do AVE con Portugal, a eliminación de peaxes e a transferencia da AP-9, pero tamén a construción de novas autovías, o novo sistema de financiamento autonómico ou a prestación de servizos básicos, tanto sanitarios como de dependencia.

Con todo, o portavoz popular afeou os termos "pouco afortunados" da carta e asegurou que esperarán ata que "as ocorrencias deixen paso ao sentido institucional".

CONTRARRÉPLICA

Sobre as 15 horas deste venres, o ministro publicou un fío na rede social X no que convida aos lectores a acompañalo nunha "triste historia" na que reproduce unha captura de pantalla do tweet do "tránsfuga de Ciudadanos" que xerou a nova polémica e lembra que Adrián Vázquez "cualificou de partido corrupto na súa esencia" ao PP.

O ministro relata con ironía que, por mor dese texto de Adrián Vázquez, "presa da euforia", expresou a súa "alegría porque un eurodeputado galego do PP manifestase, en nome de Rueda, un compromiso tan contundente coa conexión ferroviaria Galicia-Portugal". "Pois nada Adrián, conta con iso!!", díxolle ao día seguinte daquel tweet, a través da mesma rede social.

No fío deste venres, Óscar Puente volve cargarse de ironía e apunta que se decidiu a escribir a carta a Alfonso Rueda "pasado ese primeiro momento de euforia, e dado que a Xunta de Galicia non ten competencias en materia ferroviaria, e que, en contra do que sostén Adrián o tránsfuga, o PP non só non fixo nada por conectar Galicia e Portugal, senón que en tempos de Feijóo xa incumpriu a súa promesa de financiar a conexión Lugo-Ourense". "Rueda segue os pasos de Feijoo", comenta o político socialista.