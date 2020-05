El Parlamento rechaza la petición de una exdiputada de En Marea de volver a constituir el hemiciclo: "no está amparado"

Paula Vázquez Verao advierte de que las instituciones gallegas "están cojas", pide reconsiderar su escrito y baraja recurrir ante el TC

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Galicia ha rechazado la petición de la exdiputada de En Marea Paula Vázquez Verao de volver a constituir el hemiciclo gallego tal y como estaba antes de su disolución, el 11 de febrero, por la convocatoria de elecciones finalmente cancelada por acuerdo de las fuerzas políticas. "Constituye una petición que no está amparada por el ordenamiento jurídico", ha apuntado en su respuesta la Cámara autonómica.

En un escrito enviado el pasado 24 de abril a la Mesa de la Diputación Permanente del Parlamento, Vázquez Verao advierte de que es "una irregularidad absoluta" la "suspensión" de las funciones plenas del Parlamento de Galicia y de los derechos de los diputados elegidos en 2016 después de que las elecciones autonómicas fuese suspendidas, por lo que instó a "restituir plenamente" el hemiciclo autonómico. "No se trata de una suspensión temporal del proceso, sino que habría que proceder a una nueva convocatoria", señaló.

Para la diputada, la anulación del proceso electoral debería haber supuesto "la anulación" de la previa disolución del Parlamento, emitida en el mismo decreto de convocatoria de nuevas elecciones por el presidente y, por lo tanto, la restitución plena de la Cámara.

En la respuesta del Parlamento a la diputada, a la que ha tenido acceso Europa Press, el escrito dice que "no es competencia de la Mesa de la Diputación Permanente y, además, constituye una petición que no está amparada por el ordenamiento jurídico".

"NO HAY BASE PARA REVERTIR"

Señala, asimismo, que ni el artículo 30 del Reglamento, que regula las competencias de la Mesa de la Cámara, ni de ningún otro precepto de la normativa parlamentaria o electoral, se le atribuyen a la Mesa de la Diputación Permanente "unas facultades como las solicitadas" por la exdiputada.

A ello, añade que "hay que remarcar que no hay base jurídica ninguna para adoptar una decisión de revertir la situación de la Cámara y recuperar su composición de la pasada legislatura".

El Parlamento también apunta que el decreto del 18 de marzo por el que se suspenden las elecciones "no lleva implícita la recuperación de la composición del pleno de la Cámara de la X legislatura, sino, como indica la junta electoral, la necesidad de iniciar el procedimiento electoral mediante una nueva convocatoria" por parte del presidente de la Xunta.

FUNCIONAMIENTO DIPUTACIÓN PERMANENTE

En cuanto a la solicitud sobre la actividad de la Diputación Permanente, la Cámara responde que este órgano, que está de guardia entre periodos legislativos, "está funcionando con normalidad y en ella se produjeron varias comparecencias que intervinieron de acuerdo a sus derechos reglamentarios todos los grupos de la Cámara".

Al respecto, recuerda que la Mesa de la Diputación Permanente ha posibilitado el voto delegado para garantizar el funcionamiento de este órgano. En cuanto a que no se restituyese la asignación económica de los diputados, es "ociosa", ya que "no existe un derecho a recuperar el escaño que se perdió por la disolución parlamentaria": "y por eso no existe tampoco ningún derecho subjetivo a gozar del contenido de los derechos y prerrogativas contenidos en el reglamento, incluido el derecho a las asignaciones".

INSTITUCIONES "COJAS"

En declaraciones a Europa Press, la exdiputada de En Marea ha manifestado sus "discrepancias" con la interpretación de la Mesa sobre la propuesta de restituir el pleno de la Cámara, con las medidas de seguridad que fuesen necesarias por la pandemia del covid-19. Así, ha afirmado que no es "equiparable" el funcionamiento de la Diputación Permanente con la del pleno.

"La realidad es que las instituciones gallegas están cojas: un gobierno en plenas funciones sin un parlamento análogo, un auténtico golpe de mano del presidente Feijóo, curiosamente, con el incomprensible silencio inicial de toda la oposición". En Marea no fue llamada para la negociación del decreto de suspensión de elecciones porque, aunque tenía representación vigente en el Parlamento, no se había presentado de nuevo a las elecciones del 5 de abril.

Vázquez Verao ha reprochado que Feijóo "tiene los medios públicos a su disposición, sin control del parlamento" y ha insistido en reclamar la capacidad de "todos los diputados elegidos en 2016" para presentar iniciativas y "contribuir políticamente en esta situación de crisis".

En este sentido, ha transmitido su parecer a la Mesa de la Diputación Permanente y ha pedido conocer los mecanismos para poder pedir la reconsideración de la respuesta dada. Además, estudiará elevar un recurso ante el Tribunal Constitucional.