Parques cerrados y suspensión de actividades al aire libre en varias ciudades gallegas por el temporal

Archivo - Viveiro, Lugo. Paso de un temporal de viento y lluvia por la costa gallega. La Xunta de Galicia ha decretado el nivel naranja en las costas de Pontevedra, Coruña y Lugo debido a las fuertes rachas de viento que azotarán la costa gallega - CARLOS CASTRO/EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varias localidades gallegas han cerrado este martes sus parques y suspendido las actividades al aire libre con motivo del temporal que afecta a Galicia, con fuertes vientos y abundantes lluvias.

Y es que la costa de las provincias de A Coruña y Pontevedra, así como la montaña de Lugo y de Ourense permanece este martes y miércoles en aviso naranja por fuertes vientos, que podrán superar los 100 kilómetros por hora en algunas zonas. Además, la Costa da Morte y las Rías Baixas también tendrán activado el aviso naranja por oleaje.

Por su parte, el interior de las provincias de A Coruña, Lugo, Pontevedra y parte de la de Ourense estarán en aviso amarillo por precipitaciones.

Con este pronóstico han sido diversos los ayuntamientos gallegos que han adoptado medidas, así el Ayuntamiento de Vigo ha informado de que a partir de las 19,00 horas de este martes ha cerrado los parques del Castro, Castrelos, A Riouxa, Samil, Praza de Compostela y A Guía hasta las 8,00 horas del miércoles, cunado finalzia el fenómeno meteorológico adverso que afecta a la ciudad.

En esta línea, el Ayuntamiento de Santiago ha informado a través de sus redes sociales que debido a las condiciones meteorológicas permanecen cerrados los parques de la ciudad y la Escola Municipal de Música. Además, suspendió las actividades al aire libre.

Por su parte, el Ayuntamiento de Ferrol ha suspendido hasta las 11,00 horas del miércoles las actividades en el mar y ha recomendado a los vecinos permanecer lejos de las playas, paseos marítimos, puertos y otros lugares afectados por el temporal.

En esta línea, el Ayuntamiento de A Coruña señaló que, como medida preventiva, procedía al cierre de los accesos a las playas, parques y áreas infantiles de la ciudad.