El partido de Jácome recurrirá el plan de debate de la TVG, pero reduce su impacto: "Será irrelevante y aburrido"

OURENSE, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Democracia Ourensana (DO), el partido que lidera el alcalde de la capital, Gonzalo Pérez Jácome, ha advertido de que denunciará este martes ante la junta electoral el plan de debate planteado por la CRTVG, al tiempo que ha augurado que, en todo caso, con independencia de lo que resuelva el órgano en sí, la cita prevista para el día 5 en la televisión pública gallega será "irrelevante" y sin "apenas" audiencia.

En un comunicado, la formación ha señalado que el hecho de que la TVG invite a un debate a los candidatos de "PP, PSdeG, BNG, Sumar y Podemos", pero no a DO ni a Vox significa que los populares "usan los recursos públicos para lo que cree su beneficio: juntar a la izquierda para dividir el voto del PSOE". No en vano, matiza que, "aunque DO es transversal", los populares entienden que "resta más al PP".

Asimismo, anticipa un recurso al plan de debate de la CRTVG y alega que su argumento para convocar el debate a cinco (en aras de un criterio que fija la junta electoral tras una consulta de RTVE) "es endeble".

Enfrente, defiende que "por fuerzas significativas" debe entenderse la lista más votada en Ourense en 2023, "como fue DO". "El hecho de presentarse ahora DO solo en Ourense provincia supone una concentración que nos da opción de tener varios diputados, con más opciones que Sumar y Podemos", ha alegado.

Asimismo, ha subrayado que el PP muestra una vez más "su cobardía en los debates" y ha enfatizado que su líder, Alberto Núñez Feijóo, "rehuyó el debate conjunto" en las generales, mientras que el candidato de los populares en Ourense en las municipales, Manuel Cabezas, "no compareció en la Cadena SER ni en la TVG".

Jácome también ha calificado de "instrumento" a la TVG y ha ironizado con que, pese a su presupuesto anual "deficitario", el PP aún tenga "el valor" de acusar a otros de "gastar dinero en fiesta".

Así las cosas, ha concluido que, con independencia de cuál sea la resolución de la junta electoral, será "irrelevante" un debate "con esos personajes". "Máxime sin DO, por aburrido, desnaturalizado y con poco interés. Apenas tendrá audiencia", ha zanjado.