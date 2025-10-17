Pepe Álvarez insiste en la lucha para reducir la jornada: "No queremos parar el progreso, queremos repartir el progreso"

(I-D) El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, y la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, descubren una escultura durante la celebración del nacimiento de Pablo Iglesias Posse organizado por el Partido Socialista, a 17 de octubre de 202 - Raúl Lomba - Europa Press

FERROL, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, ha insistido este viernes en la necesidad de luchar para reducir la jornada laboral a las 37,5 horas, "en ese camino hacia las 32" en España, uno de los "objetivos irrenunciables" del sindicato. "Porque nosotros no queremos parar el progreso, lo que queremos es repartir el progreso", ha sostenido.

En su discurso en el acto con motivo del 175 aniversario del nacimiento del fundador del PSOE y UGT Pablo Iglesias Pose en Ferrol, Pepe Álvarez ha incidido en que no quieren "parar el progreso", sino "repartir el beneficio" de este progreso. "Y parte de ese beneficio tiene que ser más tiempo libre", ha afirmado.

El secretario general de UGT ha criticado a aquellos que dicen que "no se puede reducir la jornada" y ha recordado que hace más de 40 años que no se modifica. Así, se ha referido a los avances en las últimas décadas al asegurar que hace cuarenta años en el supermercado "se escribía en un papelito y hacían la cuenta a mano" para avisar de que "dentro de dos días los carritos de la compra van a pasar sin que haya nadie" en las cajas.

"Y esto hay que repartirlo", ha dicho para pedir también un impuesto a las nuevas tecnologías que "vaya directamente a la Seguridad Social". "Porque si hoy estuviera aquí Pablo Iglesias nos diría pensad sobre todo en cómo se reparte la riqueza que se está generando", ha afirmado.

En el acto, además, ha participado la secretaria de Organización del PSOE, Receba Torró; el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y el responsable de UGT Galicia, Cristóbal Medeiros.