Pescadores protestan en A Coruña ante el Gobierno contra los nuevos controles

Protesta de pescadores ante la Delegación del Gobierno en A Coruña - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Pescadores llegados de diferentes puntos de la provincia de A Coruña han protestado esta mañana de lunes en la ciudad herculina en contra de los nuevos controles exigidos por la UE a los barcos de más de 12 metros, en una jornada en la que han llevado su movilización hasta la sede de la Delegación del Gobierno.

La flota gallega de bajura para este lunes en protesta contra los nuevos controles, un día en el que está convocada una reunión en Madrid de la Secretaría General de Pesca con cofradías con la amenaza de que el amarre se realice de forma indefinida.

La movilización comenzó a las 11,00 horas con una concentración en el Parrote, en donde lanzaron petardos y encendieron bengalas, a una zona a la que llegó sobre una veintena de barcos de bajura para hacer sonar sus bocinas en señal de protesta.

Posteriormente, sobre las 12,20 un grupo de pescadores ha llegado hasta la sede de la Delegación del Gobierno, en donde han hecho sonar silbatos y cacerolas, con pancartas en las que se podía leer 'En loita'.

