PGE.- El BNG incide en que el 8% es insuficiente y avisa de que a este ritmo de inversión el AVE llegará a Vigo en 2015

Actualizado 22/09/2008 19:50:26 CET

Domínguez Olveira pide un compromiso "serio y claro" sobre la nueva depuradora de la ciudad olívica

VIGO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacionalista Olaia Fernández Davila y el teniente de alcalde de Vigo, Santiago Domínguez Olveira, manifestaron hoy que el 8 por ciento de inversión para infraestructuras que el Estado prevé destinar a Galicia en los próximos presupuestos es "insuficiente" para cumplir los compromisos adquiridos con Vigo, al tiempo que avisaron de que al "actual ritmo de inversión" el AVE se retrasará "hasta 2015" en la ciudad olívica.

El teniente de alcalde vigués trasladó hoy a la diputada, durante un encuentro mantenido hoy en la ciudad olívica, las principales demandas de la ciudad que deberán reflejarse en los próximos presupuestos en materia de infraestructuras pero también en lo social.

Así, el propio Domínguez Olveira recordó que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se "comprometió" a que el AVE llegue a Vigo en 2012 y las obras del Eje Atlántico estén finalizadas en 2013, mientras que Fernández Davila calcula un retraso hasta 2015 si las partidas presupuestadas se mantienen al ritmo actual.

Otra de las principales reivindicaciones, fue la autovía A-57 que unirá Pontevedra y Vigo, para la que el teniente de alcalde pidió que aparezcan "partidas concretas". Así, Davila recordó que esta infraestructura "se vendió como alternativa natural a la autopista", por lo que aseguró que "se tiene que agilizar el proyecto".

También demandó que se aceleren las obras de mejora en el aeropuerto de Peinador o la inclusión en los presupuestos del paseo marítimo de Alcabre. En materia medioambiental, Domínguez Olveira demandó un compromiso "serio y claro" sobre la nueva depuradora, en el que se desbloquee "cualquier impedimento que pueda existir, como la necesidad de más terrenos".

DEUDA HISTÓRICA

Para el teniente de alcalde, el BNG "está abanderando las reivindicaciones de toda la ciudad". "Nosotros no tenemos que rendir pleitesía ante nadie y defendemos aquí lo mismo que en Madrid", añadió. En este sentido, recordó la deuda histórica con la ciudad e incidió en que la crisis económica no podrá ser una "disculpa" para que los proyectos pendientes no estén suficientemente dotados.

Finalmente, Fernández Davila y Domínguez Olveira también hicieron hincapié en la necesidad de que se incremente la aportación del Estado en Galicia en materia de gasto social, especialmente en el desarrollo de la Ley de Dependencia. La diputada nacionalista explicó que el Gobierno central tiene previsto destinar a este ámbito 1.200 millones de euros y considera que la comunidad "no puede pasar por menos de recibir el 10 por ciento" de esa cantidad.