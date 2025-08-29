El PIB de Galicia crece un 2,5 % interanual en el segundo trimestre del año

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Producto Interior Bruto (PIB) de Galicia ha crecido un 2,5 % en el segundo trimestre de este año, cinco décimas por debajo del crecimiento interanual registrado en el segundo trimestre de 2024, y tres décimas por debajo del crecimiento en el primer trimestre de 2025.

Así lo reflejan los datos hechos públicos este viernes por el Instituto Galego de Estatística (IGE), que recogen que el PIB generado por la economía gallega, medido en términos de volumen encadenado y con datos corregidos a efectos estacionales y de calendario, ha crecido un 2,5 % en el segundo trimestre de este año en cuanto a variación interanual, mientras que la variación intertrimestral ha sido del 0,5 % (0,6 % en el trimestre anterior).

La demanda interna contribuyó con 2,2 puntos porcentuales al crecimiento interanual, y la aportación de la demanda externa fue de 0,3 puntos porcentuales.

Por otra parte, en el segundo semestre de este 2025, el gasto en consumo final en los hogares aumentó un 1,7 % más que en el trimestre anterior; y el gasto de las administraciones públicas creció un 1,7 %, lo mismo que el trimestre anterior.

Las exportaciones de bienes y servicios presentan una tasa interanual del -1,2 %, y las importanciones, del -2 %.

Con respecto a la oferta, el Valor Añadido Bruto (VAB) de todos los grandes sectores de actividad registra tasas interanuales positivas. En las ramas primarias, la variación interanual es del 0,1 %; el VAB de la industria crece un 2,4 %; el de la construcción crece un 6,6 %; y el sector servicios registra una tasa del 2,7 %.

EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD

Con respecto al empleo y la productividad, los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo registraron un incremento interanual del 1,4 %, cuatro décimas superior al trimestre anterior.

Las horas trabajadas aumentaron un 0,4 % en el segundo trimestre, en términos interanuales, mientras que se redujeron un 0,1 % en el trimestre anterior.

La productividad aparente real por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo creció un 1,1 % en este trimestre, mientras que la productividad por hora trabajada también creció, un 2,1 %.