Piden 10 años de cárcel para un hombre por agredir y apuñalar a otro en la Fiesta del Albariño de Cambados

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide 10 años de cárcel para un hombre acusado de agredir y apuñalar a otro durante la Fiesta del Albariño del año pasado, en el municipio pontevedrés de Cambados.

El caso, que procede del Tribunal de Instancia de Cambados, se juzgará el jueves 22 de octubre, a las 9.45 horas, en la Audiencia de Pontevedra.

Según recoge el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación, sobre las 22.00 del 1 de agosto de 2025, en las inmediaciones de la plaza de Rodas de Cambados, el acusado le propinó un "fuerte puñetazo" en la cara a una de las víctimas, cayendo este al suelo. Acto seguido, cogió la copa de cristal que llevaba colgada del cuello y lo golpeó de nuevo en la cara con ella.

Tras salir corriendo de las inmediaciones, fue perseguido por un grupo de personas, que pensaban retenerlo hasta la llegada de la Guardia Civil.

En las proximidades del bar 'Mascott', el acusado salió de manera "sorpresiva" de detrás de un coche y apuñaló en el hombro con una navaja a uno de los hombres que lo había perseguido.

La Fiscalía destaca que la primera víctima sufrió heridas incisas en la cara que precisaron de puntos de sutura. La otra víctima sufrió una herida inciso-contusa en el hombro izquierdo y neumotórax izquierdo que precisó de cirugía torácica.

Por todo ello, piden para el acusado 10 años de cárcel, cinco por un delito de lesiones y otros tantos por un delito de lesiones con arma blanca.

Además, apuntan que en ambos delitos concurre la circunstancia agravante de reincidencia.

Asimismo, en concepto de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar a la primera víctima con 11.727,59 euros, y a la segunda, con 4.753,18 euros, así como al Sergas en la cantidad que se determine en el acto del juicio oral.