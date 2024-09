La plataforma 'Lugo non quere cheiros' sale a la calle este viernes para exigir "la paralización" del proyecto de Coeses

La manifestación contra la instalación de la planta de biometano en la parroquia lucense partirá a las 20,30 horas de la Horta do Seminario



LUGO, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Lugo non quere cheiros', la plataforma vecinal constituida para hacer frente a la instalación de una planta de biometano y tratamiento biológico de residuos animales en la parroquia de Coeses, a apenas dos kilómetros de la capital, ha convocado para este viernes una manifestación ciudadana en Lugo para exigir "la paralización del proyecto".

La concentración, que arrancará a las 20,30 horas de la praza Horta do Seminario y que contará, aseguran sus organizadores, con "representación de las tres fuerzas políticas" municipales, recorrerá algunas de las vías principales de la ciudad para concluir frente al edificio de la Delegación Territorial de la Xunta de Galicia, donde se procederá a la lectura de un manifiesto.

"Lo que pedimos es simplemente que no se ponga una planta de este tipo cerca de una población. En Lugo somos 100.000 habitantes y esta planta está proyectada a menos de dos kilómetros por el valle del río. Es indiscutible que los olores de 56.000 toneladas de entrañas de animales y restos lácteos van a llegar", manifiesta, en relación al proyecto de Coeses y en declaraciones a Europa Press, Javier Otero, uno de los portavoces de 'Lugo non quere cheiros'.

Una plataforma constituida hace algunos meses, integrada por más de 200 personas y un grupo de trabajo compuesto por medio centenar, que ha logrado recoger hasta la fecha "más de 10.000 alegaciones y firmas" en contra de la ejecución de un proyecto que los vecinos consideran "ilógico" y "peligroso".

"Nosotros no nos oponemos a que se instalen este tipo de plantas en la provincia, nos oponemos a su ubicación tan cerca de las casas que perjudica a los pozos, a las fuentes públicas y al río Miño", precisa al respecto Manuel Abuín, presidente de la plataforma y vecino de la parroquia de Cuíña, una de las más damnificadas en el caso de que el proyecto continúe adelante.

"LA XUNTA TIENE LA ÚLTIMA PALABRA"

Pese a que el rechazo a la planta de biogás manifestado por todas las fuerzas políticas municipales y provinciales de Lugo parece unánime, la sensación en el seno de la plataforma es todavía de cierta alarma ya que, explican, la Consellería de Medio Ambiente no ha accedido aún a sentarse a dialogar sobre la instalación ni ha suprimido la declaración del proyecto como iniciativa empresarial prioritaria.

"La sensación es rara porque aquí en Lugo parece que todas las fuerzas políticas estén de acuerdo en que el proyecto no va a ir adelante, pero si realmente hubiera un compromiso de la Xunta, se le quitaría la consideración de actividad prioritaria y esto probablemente ya estaría parado", reflexiona Javier Otero.

"La Xunta tiene la última palabra pero se debe contar con los vecinos y en este caso no se contó con nadie. Simplemente un grupo de vecinos alquilaron un monte y vendieron su salud por 25.000 euros al año, que es lo que les dan de alquiler. No es lógico que quieran montar aquí una planta que ya viene rechazada de otros sitios, extremadamente peligrosa porque usa ácido sulfúrico para tratar los productos y en un monte común que no es ni siquiera una zona industrial", ahonda, por su parte, Manuel Abuín.

Este viernes, a partir de las 20,30 horas, la plataforma 'Lugo non quere cheiros' trasladará sus reivindicaciones a las calles de Lugo en una manifestación que confían, "si el tiempo lo permite", pueda ser "multitudinaria".