La plataforma SOS Sanidade convoca concentraciones para este lunes en todos los centros de salud de Galicia

Archivo - Centro de salud Concepción Arenal, en Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plataforma SOS Sanidade convoca concentraciones para este próximo lunes, 13 de mayo, en todos los centros de salud de Galicia para denunciar, "una vez más", la "dramática situación" de la Atención Primaria, "pese a las proclamas de la Xunta".

Así lo han anunciado este miércoles responsables de la plataforma, acompañados además por sindicatos como la CIG, que precismante este jueves vuelve a la huelga, también en primaria.

Las concentraciones recorrerán todos los centros de salud gallegos pero, en las grandes localidades, se focalizarán en los centros más importantes. Así, en Santiago la concentración será a las 11.00 horas frente al centro de salud de Fontiñas.

El portavoz de SOS Sanidade, Manuel Martín, ha achacado la situación a la "falta de voluntad" de la Administración gallega. "Por todos es conocida la situación de la atención primaria pese a las proclamas del Gobierno gallego. La realidad es tozuda", ha afirmado.

Sobre esto, ha puesto el foco en los problemas de accesibilidad a centros de salud y Puntos de Atención Continuada (PAC), incidiendo en la repercusión para todo el sistema del "mal funcionamiento" de la "puerta de entrada" de la sanidad gallega.

La plataforma ha recordado que donde la Xunta destina un 14% de su presupuesto a gasto sanitario, la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda el 25%. A esto suman la falta, no solo de facultativos, sino también de personal de otras categorías que permita "desmasificar" las consultas de medicina de familia y pediatría.