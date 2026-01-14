El plazo para solicitar plaza escolar el próximo curso será del 1 al 20 de marzo

Colegio gallego - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El plazo para que las familias gallegas soliciten plaza escolar para sus hijos será del 1 al 20 de marzo, ya sea porque entran por primera vez en el sistema educativo (4º curso de Educación Infantil) o para aquellos alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO y Bachillerato que desean cambiar de centro escolar siempre que haya plazas disponibles, tal y como fija la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP.

Previamente, del 15 de enero al 4 de febrero, estará abierto el periodo de reserva de plaza para el caso de los alumnos que finalizan etapa en su centro actual y pasan al centro adscrito que les corresponde, por ejemplo, aquellos estudiantes que finalizan Primaria en un colegio y pasan a Secundaria en un instituto, o que finalizan Infantil en una escuela y pasan a un colegio de Primaria.

Una vez cerrado el plazo de solicitudes, los listados provisionales de admitidos y excluidos se publicarán el día 24 de abril, las definitivas el 15 de mayo y los plazos de formalización de matrícula serán del 20 al 30 de junio para los alumnos de Infantil y Primaria, mientras que para los de ESO y Bachillerato será del 23 de junio al 7 de julio.

Además, el próximo curso incluye la reducción progresiva de la ratio máxima de 20 alumnos por aula que comenzó a aplicarse en el curso 2024/25 y opera ya para 4º y 5º de Educación Infantil, de modo que el próximo curso 2026/27 se extenderá a 6º de Infantil, de forma que se completa así la reducción en toda la etapa.

HERRAMIENTA INFORMÁTICA

La Consellería de Educación pone a disposición de las familias una herramienta informática, la aplicación admisionalumnado, que posibilita que los progenitores cubran la solicitud en la aplicación, marquen los criterios del baremo que, llegado el caso, quieran que se les valoren, y puedan presentarla de forma presencial en el centro o por vía electrónica a través de la propia aplicación.

Asimismo, las familias podrán consultar el estado de tramitación de la solicitud en las distintas fases del procedimiento con el código que genera la aplicación al grabar la solicitud, junto con el DNI del progenitor o progenitora firmante.