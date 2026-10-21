Política Social destinará 277 millones, 100 más, al Bono Coidado en 2027, que ya llega a unas 43.000 personas

La conselleira de Política Social, Fabiola García, en el Parlamento de Galicia - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha avanzado que su departamento destinará en 2027 "más de 100 millones de euros adicionales", hasta los 277 millones, al Bono Coidado para las personas mayores que "quieren ser cuidadas en sus casas".

Una medida que, según ha indicado la conselleira, "cada vez demandan más personas mayores de la comunidad" que quieren continuar viviendo en sus casas y ser cuidadas por un familiar. "Hay más de 43.000 personas" que lo reciben", ha dicho.

Así lo ha trasladado este miércoles en respuesta a una interpelación formulada por la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, en el Parlamento de Galicia, quien ha censurado que la Xunta destine en las cuentas para el próximo ejercicio "más dinero a es cheque limosna" que a la gestión de las residencias.

"Los dependientes no deben de escoger entre cheques limosna o listas de espera. El bienestar no puede depender del sacrificio de generaciones de mujeres ante la ausencia de servicios", ha sostenido la diputada del BNG, que ha defendido "un enfoque diferente, de derechos, basado en la atención profesional". "Y eso se garantiza a través de la ampliación de servicios", ha manifestado.

Enfrente, la conselleira ha sostenido que el objetivo de la Xunta es garantizar la atención de todas las personas de la comunidad y, sobre todo, "cumpliendo siempre sus preferencias".

"Hoy en día hay más personas que acceden al sistema o reciben una prestación que antes no tenían", ha manifestado para indicar que la Xunta lo quiere hacer "respetando la libertad de las personas para elegir". "Y la preferencia mayoritaria de las personas mayores es ser cuidadas mientras puedan en su lugar de siempre", ha argumentado.

En la sesión, además, ha asegurado que en el proyecto de presupuestos para el próximo ejercicio presentado por la Xunta en la Cámara no figuran partidas para las residencias anunciadas por la Xunta. "Dígame en qué partida viene el presupuesto para esas nuevas residencias, porque ahora mismo ni una sola partida", ha dicho para asegura que los anuncios del PP son "humo", con menos credibilidad que "el último minuto de la lavadora".

En su réplica, la titular de Política Social ha emplazado a Rodil a "leer mejor el presupuesto" al asegurar que "el año pasado se equivocó sobre el Centro de Autismo de Friol "diciendo que no había ni una sola piedra y el centro estaba levantado y ahora también equipado". "Con lo cual, lea bien los presupuestos para no meter la pata también este año", ha respondido.