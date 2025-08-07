La Policía Local de Pontevedra detiene a un hombre por quebrantar una orden de alejamiento y agredir a su pareja

PONTEVEDRA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pontevedra ha informado de la detención por parte de la Policía Local de un hombre por quebrantar una orden de alejamiento y agredir a su pareja.

El suceso tuvo lugar el pasado domingo 20 de julio, sobre las 00,30 horas. Según indica el Ayuntamiento, la Policía Local recibió una alerta en la que se informaba de que una joven estaba siendo agredida por su pareja y requería asistencia inmediata. La llamada fue realizada por un grupo de personas que auxiliaron a la víctima en plena vía pública.

La víctima manifestó a los agentes que mantenía una relación sentimental con el agresor desde hacía aproximadamente un año, aunque ya lo había denunciado previamente. En ese momento, se encontraba en vigor una orden de alejamiento dictada contra el hombre.

Asimismo, explicó que, pese a dicha medida, en ocasiones accedía a reunirse con él ante las promesas de cambio, aunque estas siempre derivaban nuevamente en insultos, amenazas graves y agresiones.

Los agentes lograron localizar al presunto agresor, procediendo a su detención por un delito de quebrantamiento de condena. El detenido fue puesto a disposición judicial.

La Policía Local ha agradecido públicamente la colaboración ciudadana, destacando "su rápida actuación y compromiso, que permitieron prestar ayuda inmediata a la víctima".