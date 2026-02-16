La Policía Nacional ubicará varios puntos móviles para hacer el DNI en el Obradoiro, tras arder la Comisaría de Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional habilitará varios dos puntos móviles para hacer DNI y pasaportes en la Praza do Obradoiro de Santiago, tras el incendio de su Comisaría.

Tal y como ha trasladado la Policía Nacional en una nota de prensa, concretamente se tratan de dos furgonetas VIDOC que prestarán servicio desde la mañana de este miércoles y hasta el sábado.

De esta forma, el miércoles y jueves, en horario de mañana y tarde (de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas), y el viernes de mañana serán atendidas las citas que habían sido programadas para esos horarios, y que por motivos técnicos no pueden hacerse en la comisaría.

Asimismo, el viernes, en horario de tarde, y el sábado, en horario de mañana, en la medida de lo posible se atenderán las citas que permanecen pendientes de días anteriores.