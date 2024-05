Pontón (BNG) insta a "rectificar" tras la protesta de Altri y Rueda reafirma: "Escucharemos a los técnicos"

La líder nacionalista llama "comercial" de Altri a Rueda, que avisa: "El BNG y sus organizaciones satélite" no decidirán "el futuro industrial"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La sesión de control en el Parlamento de Galicia, tras la multitudinaria manifestación del domingo en Palas de Rei (Lugo), ha servido para certificar la discrepancia entre las posturas del BNG, verbalizada por su líder, Ana Pontón, quien ha instado a la Xunta a "rectificar", y el presidente autonómico, Alfonso Rueda, que se ha reafirmado: "Vamos a escuchar a los técnicos, digan lo que digan".

Pontón ha arrancado su pregunta a Rueda con una petición al presidente gallego de que "escuche a los miles de gallegos" que en la manifestación defendieron "la vida" frente al proyecto de fábrica de fibras de fibras textiles a base de celulosa que planea en Palas "una multinacional portuguesa de ganchete" con Greenalia --donde, ha recordado, trabaja Beatriz Mato, exconselleira de Medio Ambiente--.

En la línea, ha añadido que produce "vergüenza ajena" y resulta "bochornoso" ver al mandatario gallego ejercer "de comercial" de una firma que busca implantar en Galicia "una celulosa, una bomba ambiental, que no quieren en Portugal". Por su parte, Rueda ha afeado al BNG su "demagogia" e "incoherencia" y le ha echado en cara el apoyo de iniciativas parlamentarias cuando, ha firmado, "conocían los mismos datos que ahora".

"Lo único que ha cambiado es que pasaron las elecciones autonómicas", ha esgrimido Rueda, quien ha leído también un fragmento de una carta que años atrás dirigió el exalcalde de Ribadeo Fernando Suárez (BNG), cuando aún era regidor, en la que ofrecía el municipio como sede del proyecto de Altri. Pontón, quien ha admitido el apoyo inicial del BNG, ha contrapuesto que lo que realmente "cambió" es que el proyecto se dio a conocer "el 20 de febrero", tras las gallegas.

Rueda, por su parte, le ha echado en cara la "tergiversación de datos" --durante el debate, como en ocasiones anteriores, la nacionalista volvió a reiterar que Altri devolvería el agua al Ulla a unta temperatura de "27 grados"-- y el "engaño" a los gallegos, y ha sido contundente a la hora de reafirmar su postura.

"Vamos a escuchar a los técnicos", ha garantizado, antes de afear a Pontón que diga "defender" la Función Pública pero luego trate de hacer ver que, con independencia de lo que expresen "en un análisis objetivo", el que tiene "razón" es "el Bloque y sus intereses políticos".

A renglón seguido, ha reprobado que la líder nacionalista "hable de datos físico químicos" como si fuese "una experta", algo a lo que, ha dicho, él "no se atrevería" porque no es un especialista. "Pero tengo técnicos y confío en lo que me digan. Quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a los gallegos. La Xunta no autorizará nada que no cumpla escrupulosamente todos los criterios", ha garantizado.

"BNG Y ORGANIZACIONES SATÉLITES"

Eso sí, ha agregado que la Xunta "tampoco permitirá" que el futuro industrial de Galicia "lo intenten decidir como siempre quieren, pero nunca consiguen, el BNG y sus organizaciones satélites".

Así, ha sacado a colación el resultado de las elecciones gallegas del 18 de febrero, y ha recordado que los gallegos otorgaron la mayoría absoluta al PPdeG por sus posturas en lo que respecta a cuestiones como la preocupación por el empleo. "No fallaremos a Galicia", ha garantizado.

"MEDIO MILLÓN POR EMPLEO"

Por su parte, Pontón ha recalcado que el proyecto de Altri en Palas es "indefendible" y ha insistido en los miles de gallegos que secundaron la manifestación de Palas mientras Rueda participaba en la convocada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Madrid, contra la amnistía. "Dime con quién te manifiestas y te diré qué intereses defiendes", ha esgrimido.

Y si el presidente había subrayado que "la única diferencia entre el apoyo incondicionado y entusiasta" del Bloque a este proyecto de hace unos meses y la "oposición furibunda y tergiversación actual" fue la cita del 18F, Pontón ha respondido que es el PP quien "engaña" a los gallegos.

Así, ha reafirmado que el contenido del proyecto no se hizo público hasta el 20 de febrero y fue ahí, tras las autonómicas, cuando se dio a conocer que lo que la Xunta había "vendido" como una factoría de fibras textiles era "una macrocelulosa" y que también había "mentido" sobre los empleos.

"Decían que eran 2.500 y ahora sobre el papel, en el mejor de los casos, son 500. Y usted, que hace de comercial de Altri, presiona para que le den 250 millones a esta empresa. Sale cada puesto de trabajo a medio millón de euros. Abrace menos a las multinacionales y algo más a las pymes y a los autónomos", ha retado la nacionalista.

Por su parte, molesto con la alusión de Pontón a la manifestación de Madrid, Rueda le ha sugerido que es ella la que debería tener cuidado con sus "fotos". A modo de ejemplo, ha aludido a que Bildu es "su socio". "Trataron de ocultarlo, pero ahora no pueden porque en las europeas van en la misma papeleta", ha zanjado.

Asimismo, en un debate previo, aún sin aludir expresamente a Altri ni a otra iniciativa concreta, el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha aconsejado a Rueda buscar el consenso en los proyectos industriales estratégicos. "Si se gestiona de forma consensuada siempre será mejor, no escondiéndolos y sacándolos después", ha recomendado el socialista.