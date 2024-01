Pontón (BNG) insta a Rueda a "abandonar el escapismo" y aceptar un debate "cara a cara"

Afirma que el PP deja una Galicia "peor" y apela a apostar por "algo diferente"



A CORUÑA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG y candidata a las elecciones autonómicas, Ana Pontón, ha instado al presidente de la Xunta y candidato popular, Alfonso Rueda, a "abandonar el escapismo" y aceptar la propuesta nacionalista de mantener un debate "cara a cara con la líder de la oposición".

Lo ha hecho en un acto, en la Fundación Luis Seoane, con los candidatos y candidatas que integran la lista por A Coruña, en la que ha planteado dos debates de este estilo, uno la primera semana y otro la segunda de campaña, en los medios públicos.

"Los debates no son un capricho de las personas que nos presentamos a las elecciones, son un derecho de la ciudadanía", ha sentenciado Pontón para quien los gallegos y gallegas tienen "derecho" a que haya este encuentro entre el actual presidente autonómico "y la candidata que lidera la oposición". No obstante, ha dicho que lo que hay es un candidato "que se esconde, que no quiere debatir y no se atreve" a tener un debate con ella.

UNA GALICIA "PEOR" CON EL PP

Mientras, ha insistido en que el PP "deja una Galicia peor de la que encontró". Por ello, ha dicho que los gallegos tienen dos opciones, las de "escoger entre continuar con un gobierno del PP con un presidente como Rueda que deja una Galicia peor, que no tienen escrúpulos a la hora de utilizar la mentira y no son capaces de gestionar una crisis, o apostar por algo nuevo, por hacer historia con la primera presidenta de este país con las manos libres".

"Es el momento de apostar por algo diferente porque este país dé un paso adelante y pelee por su futuro", ha sentenciado. "Galicia ha tenido seis presidentes, todos hombres y todos de fuerzas estatales, y es evidente que no consiguieron situar a nuestro país en el lugar que le corresponde", ha recalcado Pontón, quien ha incidido en que es "el momento de apostar por algo distinto".

"Lo que es parte del problema no puede ser parte de la solución y si queremos resultados diferentes este es el momento de apostar, con confianza, por el cambio útil que representa el BNG".

CANDIDATURA POR A CORUÑA

Así lo ha manifestado en el acto de presentación de la candidatura del BNG por A Coruña a las elecciones autonómicas del próximo 18 de febrero con la presencia de la número dos, Mercedes Queixas, y demás integrantes de la lista por la ciudad herculina y comarca.

De la candidatura, ha destacado que incluye "personas con experiencia acumulada y también el impulso de nuevas incorporaciones que representan esa Galicia plural y diversa". "Detrás de cada crítica tiene que haber una propuesta", ha indicado en alusión a la manera en la que el BNG entiende la política.

Al respecto, Queixas, ha recalcado que el objetivo de esta candidatura es "hacer valer" la comunidad autónoma y constuir juntos una Galicia "en grande desde un nuevo gobierno alternativo y transformador liderado por el BNG". "El 18 de febrero tenemos la llave del cambio en nuestras manos", ha apuntado.

LEY DE AMNISTIA Y CRTVG

En otro orden de cosas, cuestionada por los periodistas sobre el pacto del grupo socialista, Sumar, ERC, EH-Bildu y BNG por el que han registrado en el Congreso nueve enmiendas "técnicas" a la proposición de ley de amnistía, Pontón no ha querido pronunciarse al respecto. "Estamos aquí para hablar del futuro de las gallegas y gallegos y no de lo que pasa en Madrid", ha aseverado.

Por el contrario, ha aprovechado para trasladar su "apoyo" al personal de la CRTVG. "Llevan las últimas semanas denunciando la manipulación que estamos viendo con la crisis de los pélets", ha apuntado.