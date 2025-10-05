Pontón destaca la "lección de dignidad" de la sociedad gallega que se moviliza para pedir "parar el genocidio" en Gaza

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha destacado la "lección de dignidad" que está dando la sociedad gallega que se moviliza este domingo en Santiago para decir "alto y claro" que hay que "parar el genocidio" en Palestina. Así, ha mostrado su "orgullo" ante una ciudadanía gallega que "alza la voz y no mira para otro lado".

En declaraciones a los medios antes de iniciar la marcha, la nacionalista ha señalado que "los gallegos y gallegas salen hoy a las calles para hablar por todo el pueblo palestino que no puede hacerlo, por todas aquellas personas sepultadas bajo las bombas y los escombros, por todos los niños que no tuvieron infancia",

Pontón ha ensalzado a una sociedad gallega que "demuestra su solidaridad y empatía" en contraposición a un Gobierno del PP "que veta que el Parlamento de Galicia pueda condenar el genocidio y que está lejos del sentir mayoritario de la sociedad gallega".

"Desde el BNG insistimos en que el Gobierno del Estado y la UE debe romper todo tipo de relaciones con Israel, Palestina es un símbolo de dignidad", ha concluido la líder nacionalista.