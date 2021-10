Pontón exhibe a un Feijóo que "actúa en pequeño" su decálogo de objetivos para "pensar una Galicia en grande"

La líder del Bloque ironiza con la "moderación" del presidente gallego y le pide que se desmarque del "servilismo" al "PP ultra" de Casado

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha presentado un "decálogo con objetivos estratégicos" para "pensar una Galicia en grande" frente a un presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al que ha afeado "pensar y actuar en pequeño".

"Desde el BNG queremos construir una nueva Galicia, una Galicia en grande. Y en ese empeño seguiremos trabajando, desde el optimismo de la inteligencia y de la voluntad, mano a mano, con los gallegos", ha proclamado en su intervención la dirigente nacionalista, que se ha estrenado en un debate del estado de la autonomía como líder del principal partido de la oposición.

Pontón, que ha reivindicado el "optimismo" del BNG con el futuro de Galicia, ha desgranado su decálogo, una suerte de listado de objetivos programáticos de quien, precisamente, se encuentra también en pleno proceso interno asambleario, el cual culmina el próximo 7 de noviembre. Con todo, no ha desvelado, por el momento, si su intención es continuar al frente de la formación y ser la candidata del BNG a las próximas autonómicas, elecciones a las que la formación nacionalista tiene el propósito de presentarse con el objetivo de alcanzar la Xunta, como así figuran en sus documentos políticos.

Así las cosas, Pontón ha explicado los puntos de ese decálogo: autogobierno; concierto económico; rescate del sector industrial; infraestructuras; reforzar servicios públicos; ciencia e investigación; emergencia climática; la igualdad; lengua y cultura; y "defensa de la democracia", actualmente "de baja calidad en la que los poderes económicos hacen y deshacen sin presentarse a las elecciones".

Durante su intervención, en la que ha estado arropada por varios alcaldes nacionalistas, Pontón ha ironizado con la "clase de moderación" de Feijóo, pese a que en su "rearme ideológico" se ha convertido, dijo, en el PP "más ultra, más centralista y más antigallego" que el mandatario autonómico "abraza".

Pontón ha acusado al presidente de la Xunta de situarse "al lado de los lobbys económicos". Y así, ha querido "recordar algunos de los nombres de las puertas giratorias que encabezan, por méritos propios, los expresidentes González y Aznar".

"Fátima Báñez (Iberdrola), Isabel García Tejerina (Iberdrola), Ana Palacios (Enagás), Ángel Acebes (Iberdrola), Elena Salgado (Endesa), Gonzalo Solana (Enagás), José Folgado (Red Eléctrica), Josep Borrell (Abengoa), Luis Carlos Croissier (Repsol), Manuel Marín (Iberdrola), Pedro Solbes (Enel), Pio Cabanillas (Endesa), Luis María Atienza (Red Eléctrica), José Montilla (Enagás), José Blanco (Enagás), Isabel Tocino (Ence, Enagás), Beatriz Corredor (Red Eléctrica), Cristina Garmendia (Naturgy), Arsenio Fernández de Mesa (Red Eléctrica), Ramón de Miguel (Iberdrola), Carlos del Álamo (Ence), Beatriz Mato (Greenalia)...", ha recitado.

"Quizás en 2024 usted también aspira a cruzar alguna de estas puertas giratorias. Esto explicaría muchas de sus decisiones. Explicaría por qué veta una tarifa eléctrica gallega, su negativa a una empresa pública de electricidad o por qué está en marcha un 'boom' eólico depredador que no respeta ni el medio rural ni el medio ambiente", ha acusado.

Pontón también se ha referido a los fondos 'Next Generation', sobre los que ha advertido de que esperaba que no terminen en "un puñado de multinacionales" y no acaben como "una oportunidad perdida". Además, ha pedido dedicar el 2% de estos fondos a la cultura.

"SUMISIÓN Y SERVILISMO"

En varios puntos de su discurso, y de una u otra manera, Pontón le ha afeado a Feijóo que "piense en pequeño", pese a que "Galicia es grande". Y otro reproche ha estado vinculado a que "la nación" gallega "merece más que un presidente que se mueve entre la sumisión y la confrontación".

"Sumisión y servilismo a Casado, confrontación estéril con el Gobierno de Sánchez, utilizando Galicia como arma partidista a favor de los intereses del PP y de los 'lobbys' económicos amigos del PP", ha acusado Pontón, quien, en definitiva, concluyó que "Feijóo deja una Galicia más pequeña, porque gobierna para ser útil a Casado y a las elites económicas".

"Urge un cambio de rumbo, poner a Galicia por delante, porque nos esperan debates de gran trascendencia", ha apelado Pontón.

DECÁLOGO DE PROPUESTAS

De nuevo sobre el decálogo, en su intervención detalló algunas de las propuestas. En materia de autogobierno, el BNG propone poner en marcha la comisión mixta para solicitar la transferencia de todas las competencias pertinentes y activar la ponencia parlamentaria para poner sobre la mesa un nuevo estatus político que reconozca a Galicia "como nación".

Para "financiar" la recuperación, el Bloque pide un concierto económico --ampliar el porcentaje de impuestos cedidos hasta el 90 por ciento, reclamar la cesión del impuesto de sucesiones, que tributen en Galicia las que desarrollen aquí su actividad y avanzar en una fiscalidad verde. Además, pide una comisión de estudio para un nuevo modelo de financiación --bilateralidad, transparencia, capilaridad y codecisión--.

En cuanto al sector industrial (tercer objetivo), impulsar un Instituto Galego de Crédito, un plan para el fomento de la actividad tecnológica e industrial y una mesa para un pacto gallego para la energía.

Sobre las infraestructuras, rescatar la concesión de la AP-9 aprovechando la declaración de la Comisión Europea y "poner fin a las peajes", junto con que el Estado asuma la deuda del puerto de A Coruña como hizo con Valencia y un plan para "hacer competitivos" los aeropuertos.

El quinto objetivo versa sobre los servicios públicos. En esta materia, Pontón ha propuesto un plan de salud mental y un modelo de residencias de gestión pública. En ciencia e investigación, un 3 por ciento del presupuesto de 2022 y captación de talento; mientras que en materia de "emergencia climática", el BNG reclama una ley gallega de "consenso y participación" de toda la sociedad.

Ana Pontón ha reclamado, asimismo, avanzar en la "igualdad", al hilo de lo que ha hecho una reflexión sobre "aislar a quien difunde el discurso del odio, de la intolerancia, de la LGTBIfobia, del machismo y del negacionismo de la violencia contra las mujeres".

En este punto concreto, y tras recordar el crimen de Samuel, se ha dirigido a Feijóo para que "el PP se sume al cordón sanitario contra la extrema derecha, en lugar de estar al lado de los que prenden esas mechas". Además, ha reclamado que se destine "uno de cada cien euros a favor de la igualdad y libertad de las mujeres".

El noveno de los objetivos habla de lengua y cultura, punto en el que ha pedido el 2 por ciento de los Fondos Next Generation y, además, "devolver el gallego a la enseñanza como lengua vehicular", "derogando el decreto de la vergüenza".

Finalmente, el décimo objetivo estratégico es la "defensa de la democracia", en la que ha vuelto a denunciar una televisión pública gallega "vampirizada". "Una democracia de baja calidad porque usa su mayoría absoluta de forma absolutista para amordazar este Parlamento" y "una democracia de baja calidad trufada de abusos bancarios puertas giratorias y fraude fiscal en el que el Emérito fugado simboliza como pocos que en este Estado no todos somos iguales ante la ley".

RECUERDO A VALERIANO MARTÍNEZ

Las primeras palabras de Ana Pontón fueron en recuerdo del conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, fallecido de forma repentina cuando trabajaba en su despacho de San Caetano.

Así, ha trasladado de nuevo sus "condolencias" a la familia, amistades y a todo el PP y al Gobierno. "Más allá de nuestras diferencias" políticas, ha dicho Pontón, "lo echaremos de menos en este hemiciclo".