Pontón propone un plan de choque de 400 millones para aliviar el coste de la vida en Galicia

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en rueda de prensa - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha situado el coste de vida como la prioridad de su formación en el nuevo curso político y ha propuesto un plan de choque de 400 millones de euros con medidas para familias, autónomos y pequeñas y medianas empresas.

Así lo ha trasladado este lunes en una rueda de prensa ofrecida tras la reunión de la dirección del Bloque y en la que ha situado el coste de la vida, la financiación y la defensa del idioma gallego como las prioridades de su formación de cara al curso político que arranca con el objetivo de "poner a los gallegos y gallegas en el centro del debate y aportar soluciones a los problemas que le afectan directamente a su día a día".

La portavoz nacional del Bloque ha advertido de que "vivir en Galicia es cada vez más caro" y de que los salarios e ingresos de las familias "no crecen al mismo ritmo que los precios". Así, ha señalado que la alimentación, la vivienda, la electricidad, los combustibles, el transporte y los gastos del inicio del curso escolar ponen "contra las cuerdas" a miles de familias, así como a personas autónomas, pequeñas empresas, comerciantes y sectores productivos.

Entre las medidas propuestas por el BNG, en el ámbito de la vivienda, aboga por regular por ley las de uso turístico, declarar zonas de mercado residencial tensionado y establecer ayudas en función de la renta para hacer frente al incremento de los alquileres y de las hipotecas.

También ha propuesto un bono de transporte gallego para abaratar los desplazamientos e incrementar las ayudas a las familias con menos recursos para afrontar los gastos del inicio escolar, al tiempo que reclama recuperar la gratuidad de los libros de texto.

La propuesta incluye, además, ayudas a los sectores económicos más afectados por la subida de los combustibles y de la electricidad y medidas de apoyo al sector agroganadero afectado por la sequía, así como una mayor intervención pública en el sector energético y mecanismo para limitar los precios de los alimentos básicos y de los suministros esenciales.

"No puede ser que cada vez que sube el precio de la energía o de los alimentos sean las familias y las pequeñas empresas las que paguen la factura", ha advertido.

MÁS RECURSOS PARA GALICIA

La segunda prioridad del BNG en este inicio del curso, tal y como ha indicado Pontón, será conseguir que Galicia tenga más recursos para poder desarrollar estas políticas. Para ello, Pontón ha puesto el foco en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará el próximo 3 de septiembre y que, según ha destacado, será "uno de los debates económicos más importantes de las últimas décadas", por su impacto en la capacidad para mejorar la sanidad, la educación, los cuidados, la vivienda y los servicios públicos.

La portavoz nacionalista ha acusado al Gobierno del PP de "desleal" con Galicia "rechazar la quita de 4.000 millones de euros de deuda gallega" y "boicotear" la transferencia de la AP-9, denunciando que "Madrid manda, Rueda obedece y Galicia pierde", frente a la propuest adel BNG por una posición de país y por una negociación directa con el Estado.

Frente a esto, ha reafirmado que el BNG seguirá defendiendo un concierto económico para Galicia, que permita recabar y gestionar el 100% de los recursos, con una hacienda propia, capacidad fiscal plena y una negociación bilateral con el Estado.

"EMERGENCIA LINGÜÍSTICA"

La tercera prioridad del BNG será el idioma gallego ante la situación de "emergencia" que atraviesa y que Pontón ha atribuido a las políticas desarrolladas por el PP durante los últimos 16 años, así como al "incumplimiento" del Plan xeral de Normalización aprobado por el Parlamento gallego en 2004.

Así las cosas, ha insistido en la necesidad de mantener una reunión con el titular de la Xunta para abordar un "verdadero plan" con medidas, presupuestos y mecanismos de seguimiento.

Además, ha reclamado la derogación del decreto del plurilingüismo, el "decreto de la vergüenza" que, conforme ha subrayado, "impide la enseñanza en gallego de materias como ciencias y matemáticas" y ha propuesto la aprobación de un nuevo marco educativo que convierta la educación en un "motor de galleguización y no en un espacio de exclusión".

Pontón ha asegurado que el BNG afronta el nuevo curso político con la prioridad de "poner el en centro a aquello que debería ser la prioridad de cualquier gobierno: la vida de la gente" frente a un Rueda "preocupado por ser escudero de Feijóo". "El BNG va a estar donde siempre: al a lado de las gallegas y de los gallegos y defendiendo los intereses de Galicia", ha concluido.