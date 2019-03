El PP abandona el pleno de los Vigueses Distinguidos por el "uso político"

Actualizado 22/03/2019 10:40:32 CET

El gobierno local justifica la Medalla a Zona Franca porque "ahora" tiene "proyectos transformadores" para Vigo

El pleno del Ayuntamiento de Vigo ha aprobado este viernes, en una sesión extraordinaria y urgente, la designación de los Vigueses Distinguidos y la concesión de la Medalla de la ciudad a la Zona Franca, en una sesión en la que solo se han quedado los ediles del PSOE y los de Marea, y que fue abandonada por el PP en protesta por el "uso político" y "electoral" que el gobierno de Abel Caballero hace de estos galardones.

Así, con el voto favorable de PSOE y Marea se ha designado Vigueses Distinguidos al director de la Coral Casablanca, Óscar Villar; al pintor Diego Giráldez; a varios centros educativos de la ciudad; a los exjefes de Atención Primaria del área sanitaria; a la asociación Central Radio Taxi; y, ex aequo, a la banda de gaitas Xarabal, la asociación vecinal Emilio Crespo de Navia y la organización de las Festas da Consolación de Coia.

Por otra parte, también se aprobó la concesión de la Medalla de la ciudad al Consorcio de la Zona Franca, aunque esta propuesta solo tuvo el voto favorable de los concejales del gobierno socialista, ya que Marea se abstuvo.

La portavoz del PP, Elena Muñoz, ha lamentado que la "trayectoria intachable" del premio de Vigueses Distinguidos, caracterizada por el "consenso, la unanimidad y el respeto", se haya roto desde que Abel Caballero gobierna con mayoría absoluta.

Según ha criticado, el regidor se ha arrogado la potestad de "dar carnés de buenos y malos", y utiliza a los Vigueses Distinguidos para ello. Como ejemplo, ha recordado que Caballero vetó en su día el reconocimiento a la Red Madre, al Consorcio del Casco Vello o al Consorcio de Zona Franca; y ahora "no tiene escrúpulos en utilizar" a los trabajadores sanitarios, premiando a los exjefes de Atención Primaria, en lugar de a todos los profesionales.

"FALTA DE ESCRÚPULOS"

Finalmente, ha ironizado con el hecho de que "ahora sí" se le otorgue la Medalla a Zona Franca, porque el delegado es el socialista David Regades. "Las instituciones están por encima de la ciudad, y uno que se cree que está por encima de las instituciones le está causando a la ciudad un daño irreparable", ha sentenciado.

Tras rematar su intervención, Muñoz y los concejales de su grupo se han levantado y han abandonado el salón de plenos para no participar en la votación, por la "utilización política" de los reconocimientos por parte del gobierno local, y para no ser "cómplice" de la "falta de escrúpulos" del alcalde.

Al acabar el pleno, y en declaraciones a los medios, la portavoz del PP ha precisado que su grupo apoya los premios a los Vigueses Distinguidos de 2019 (con el matiz de que debería hacerse a todos los trabajadores sanitarios y a todos los taxistas, "no solo a algunos"), pero ha insistido en que no va a participar "en la campaña electoral del PSOE", por lo que tampoco acudirá a la gala de entrega de las distinciones. "Es una decisión que tomamos con profunda tristeza, pero no todo vale, hay que decir 'basta ya' a esta dictadura", ha aseverado.

PSOE Y MAREA

Por su parte, el portavoz del gobierno local, el socialista Carlos López Font, ha defendido la concesión de la Medalla a Zona Franca, no solo por sus méritos y arraigo en la ciudad, sino que también ha justificado que "éste es el momento" de hacer ese reconocimiento.

A ese respecto, ha incidido en que el organismo estatal, cuyo delegado es David Regades, "ahora" está llevando a cabo en Vigo "proyectos transformadores" y tiene una "cooperación totalmente decidida" en el desarrollo de la ciudad. "A veces, en unos meses, se hace más que en décadas", ha proclamado.

En la misma línea, ha defendido el reconocimiento a los Vigueses Distinguidos de este año, porque simbolizan "lo mejor" de la sociedad, y ha criticado que los ediles 'populares', a los que calificó de "aguafiestas", hubieran abandonado el pleno, en un gesto que tildó de "partidista".

Mientras, el portavoz de Marea, Rubén Pérez, ha vuelto a criticar el sistema de elección de estos galardones, ha pedido que los premios salgan de propuestas de los ciudadanos, y que el pleno se limite a ratificarlas, para evitar que la designación se convierta en una "batalla de trincheras" políticas.