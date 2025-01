PP acusa al "tripartito" de llevar Santiago al "desgobierno" y el ejecutivo local confía en el acuerdo de presupuestos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP local, Borja Verea, ha acusado al "tripartito" de PSOE, BNG y Compostela Aberta de llevar a la ciudad al "desgobierno", mientras que la portavoz del Ejecutivo local, Míriam Louzao, ha mostrado su confianza en que los socialistas "van a cumplir los acuerdos" a los que llegaron para los presupuestos de 2025, convencida de que "son un grupo serio".

En rueda de prensa este lunes, Verea ha querido trasladar su "preocupación" por una situación que "Santiago no merece". "Somos testigos directos de una crisis abierta que no tiene ninguna relación con los intereses generales de la ciudad", ha manifestado para, a continuación, señalar que la "coalición del PSOE, BNG y CA sigue llevando a la ciudad al desgobierno", que supone "un freno constante al desarrollo de Santiago".

Especialmente, ha señalado, le "duele la renuncia a la capacidad de liderazgo", además del "daño a la imagen de la ciudad por intereses personales de perfil bajo".

Por eso, ha insistido en que el PP, "como primer partido de la ciudad", está preparado para "devolver el papel protagonista que Santiago de Compostela merece".

"Es un momento de inestabilidad, de incertidumbre, de desgobierno que produce dudas, inseguridades, parálisis, que son los grandes enemigos del progreso y de la consolidación de una ciudad que ya ha demostrado que, desde la unidad, remando en la dirección correcta, Santiago es imbatible", ha reivindicado.

También ha apuntado que Santiago está "por encima" de él y de "cualquier interés partidista y de pactos minoritarios" que, en su opinión, "condenan" el futuro de la ciudad.

Preguntado sobre si plantea una moción de censura, Verea lo ha negado, argumentando que eso sería "desvíar el foco del problema real". "Estamos ante una crisis abierta. Quiero ser alcalde de Santiago porque así lo decidan los santiagueses y no con atajos", ha zanjado.

"NINGÚN TEMOR"

Mientras, la portavoz municipal, Míriam Louzao, ha insistido en que el ejecutivo local no tiene "ningún temor" en que la crisis abierta en el grupo municipal socialista afecte a los presupuestos para 2025. "Estamos convencidos de que son un grupo serio y no tenemos duda de que van a cumplir los acuerdos a los que llegaron", ha remarcado antes de señalar que por el momento no han recibido "ninguna llamada de la directiva local" del PSOE.

Sí que han hablado con el hasta ahora portavoz del PSOE en el ayuntamiento, Gonzalo Muíños, que, según ha destacado Louzao, les trasladó la situación "con total normalidad".

Además, a preguntas de los medios, la portavoz ha explicado que a primera hora de este lunes llegó al consistorio local una comunicación de la Secretaría de Organización del PSdeG-PSOE comunicando la resolución del expediente a Muíños. Ahora, han pedido un informe al secretario del Ayuntamiento que esperan tener "cuanto antes".

Sobre el cambio en la portavocía socialista, Louzao ha explicado que la única comunicación que les ha llegado es la resolución del expediente. Así, ha insistido en que las personas que forman el grupo socialista tienen "la suficiente responsabilidad" y se ha mostrado convencida de que las situaciones internas "no van a afectar al buen camino que tiene que seguir el ayuntamiento".

En esta línea, ha recordado que en la comisión negociadora de los presupuestos participaron por parte del PSOE los concejales Muíños y Mercedes Rosón -- que se mantiene afín al portavoz-- y Marta Abal, que junto con Gumersindo Guinarte se sitúa al lado de las directrices de la directiva local. "No tiene que haber preocupación", ha reiterado.