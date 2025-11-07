El PP acusa al TSXG de una "ofensiva" contra el eólico gallego: "Son ganas de enredar"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos Couñago, ha acusado al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de llevar a cabo una "ofensiva" contra el sector eólico gallego a través de "innumerables trabas" a proyectos.

En rueda de prensa, el portavoz popular ha señalado que "cuando parecía" que los fallos de Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la UE "abrían un halo de luz" para el sector, el TSXG "volvió a sorprender" con nuevo pronunciamiento en el que "vuelve a insistir por tercera vez" sobre la tramitación ambiental de la Xunta. "Son ganas de enredar", recrimina.

Tras asegurar que respeta las decisiones judiciales, Pazos Couñago ha advertido de que en Galicia se vive "una situación única no solo a nivel español, sino europeo", pues el alto tribunal gallego es el "único que está bloqueando por sistema los parques eólicos tramitados por la administración"

Advierte de que "el bloqueo" del TSXG y las "decisiones" del Gobierno de Pedro Sánchez ponen en riesgo al sector, que solo ha tenido "un mínimo incremento del 2%" en Galicia desde 2021.

El PSdeG ha cargado este viernes contra lo que considera "bulos" de "cuñados" de la Xunta en relación con el fondo social del clima y la repotenciación eólica, con lo que Galicia "hace el ridículo" ante Bruselas. Contrapone que el decreto estatal de repotenciación eólica tiene una hoja de ruta de diálogo con el sector frente a una repotenciación a la que "obliga" la Xunta para los parques de más de 25 años, lo cual ha sido recurrido al Constitucional.

Preguntado por esta cuestión, Pazos Couñago tacha de "tomadura de pelo y fraude" el nuevo decreto del Estado, "a no ser que venga acompañado de la retirada del recurso" contra Galicia. Recrimina el apoyo del Grupo Socialista "a cualquier cosa que venga de Madrid". También afea que la izquierda hable de que los populares son "amigos de determinadas empresas", pero luego busquen paralizar la legislación que busca agilización.

El PSdeG alerta de que habrá una caída del 60% en la recaudación del canon eólico porque "está pensado para contar máquinas y no medir potencia". Sobre este extremo, el popular ha recordado que este canon fue "muy criticado" en su día, si bien señala que se puede "estudiar un mayor equilibrio posible entre su recaudación y beneficios" que generan en los municipios.

"TRABAJO MAGNÍFICO" CONTRA LOS INCENDIOS

A preguntas de la prensa, Pazos Couñago ha defendido el "trabajo magnífico" de la gestión de la Xunta y su operativo en la campaña contra los incendios de este verano.

Valora que la comparecencia de esta semana en el Parlamento de la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, "fue profusa en detalles", al tiempo que valora que "no se haya producido ninguna desgracia personal".

Cree que hay que "intentar seguir mejorando" el servicio de extinción, pero considera que el gallego es "de los mejores del mundo".

PLAN ATENCIÓN PRIMARIA

Por otra parte, a preguntas sobre las críticas de los colegios médicos y sindicatos al plan de la Xunta para reestructurar la atención primaria, el portavoz popular ha defendido el planteamiento "realista" de Sanidade en busca de una atención "de calidad".

Asegura que cualquier aportación "en positivo" será "escuchada", pero opina que "negociar bajo la premisa de retirar el único borrador que hay en la mesa no es razonable". Reclama al Gobierno que "dé cumplimiento" a los acuerdos y defiende que la atención primaria en Galicia "es excelente", por lo que "lo único" que busca la Xunta es "seguir mejorándola más".