El PP agradece el trabajo de las fuerzas de seguridad para detener al presunto autor de cartas con amenazas a diputadas

OURENSE, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en el Congreso Ana Vázquez ha agradecido este sábado el trabajo de las fuerzas de seguridad para detener al presunto autor de las cartas con insultos y amenazas a diputadas de la formación a principios del pasado mes de octubre.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios en la localidad ourensana de Bande, donde ha trasladado que el partido se ha enterado de la detención del autor de las cartas "hoy mismo (sábado) a través de un medio de comunicación".

Según ha avanzado El Español, el detenido tiene 71 años de edad y es natural de Barcelona, aunque su último domicilio conocido está en Elche (Alicante).

"Me gustaría darle la enhorabuena a la policía y agradecer el trabajo inmenso que hicieron", ha manifestado Ana Vázquez, haciendo extensible su agradecimiento a todas aquellas personas que "se solidarizaron" con las afectadas y que las "acompañaron durante esos días".

"No sabíamos quién era el autor ni las consecuencias que podían tener esas amenazas", ha recordado la diputada popular. "Solo tengo un mensaje: no nos vamos a callar", ha subrayado antes de asegurar que "por mucho que me criticaba ese señor", --en referencia al autor de las misivas-, "y me insultaba por mis intervenciones con Marlaska, las seguiré haciendo y con más fuerza que nunca".

De este modo ha aseverado que el PP "va a estar dando la cara por los españoles" como, ha añadido, se lo "exigieron", "cueste lo que cueste" y "por muchas cartas y amenazas" que reciban.