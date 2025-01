PP y BNG exigen la dimisión de los ediles implicados en el contrato de Guns N' Roses y amenazan con la vía penal

El gobierno local insiste en que actuó en defensa de los intereses de la ciudad y mantiene que la promotora no cumplió los requisitos

VIGO, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de PP y BNG en el Ayuntamiento de Vigo han comparecido este viernes ante los medios para valorar la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo que condena al Consistorio a pagar unos 2 millones de euros a la promotora del concierto de Guns N' Roses (que tuvo lugar en junio de 2023), y han exigido al alcalde, Abel Caballero, que "dé la cara" para explicar lo ocurrido, al tiempo que han demandado la dimisión de los ediles implicados directamente en ese procedimiento y han amenazado con acudir a la vía penal.

El portavoz del PP, Miguel Martín, ha señalado que la sentencia es muy tajante al afirmar que hubo negociaciones previas entre el gobierno local y la promotora del concierto, antes de convocar un concurso (dos meses antes del evento) con unos pliegos elaborados 'ad hoc' para que solo pudiera concurrir la empresa con la que previamente habían negociado.

Ese concurso se declaró desierto "a pesar de que la promotora cumplía los pliegos" y Martín apunta que el propio juez "sospecha que el fin último era declararlo desierto fuera como fuera". "Se tumbó la licitación porque sabían que había una carta de interés previa (con fecha de octubre de 2022, en la que el Ayuntamiento pedía la actuación de la banda, ofrecía el estadio e incluso una aportación económica de 1,9 millones de euros), y eso podría suscitar un conflicto, y se estaría hablando de prevaricación", ha concluído el edil 'popular'.

A juicio del PP, "faltan muchas explicaciones" y el alcalde "debe dar la cara y pedir perdón". Asimismo, Miguel Martín ha exigido la dimisión tanto del concejal que remitió la carta de interés y negoció con la promotora, Pablo Estévez, como de la edila Patricia Rodríguez Calviño, que presidió la polémica mesa de contratación.

Además, Martín ha avanzado que el PP volverá a pedir un pleno extraordinario para que se den esas explicaciones, y ha anunciado que sus asesores jurídicos estudiarán con detenimiento la sentencia por si hubiera lugar a emprender acciones legales. "Estudiaremos todas las posibilidades, la vía penal es una de ellas. No descartamos nada", ha recalcado.

MENTIRAS "DESCARADAS" DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Por su parte, el portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha subrayado que la resolución del juzgado evidencia las "constantes" y "graves irregularidades" que rodearon la tramitación para el patrocinio de este concierto y demuestra que el gobierno local "no respetó los procedimientos".

Además, el edil nacionalista también ha constatado que los responsables del gobierno local "mintieron de manera tan descarada como torpe", al negar los contactos con la promotora, al negar la existencia de una carta de interés (aunque posteriormente la admitieron, negando su validez contractual) o al sostener que se convocó un concurso abierto a cualquier licitador para ese patrocinio.

"El juzgado confirma que el concurso abierto fue una farsa, que estaba diseñado 'ad hoc'", ha incidido Pérez Igrexas, que ha añadido que esa "simulación de concurso" se hizo para dar apariencia de legalidad al procedimiento y a un acuerdo ya preexistente.

"Este escándalo sin precedentes no puede quedar impune (...), fue una actuación abiertamente contraria a la legalidad", ha remarcado, y ha exigido la comparecencia del alcalde ante el Pleno de la ciudad "de manera urgente", así como la creación de una comisión municipal de investigación (una petición que ya hizo en su momento el BNG y que fue rechazada).

Por otra parte, ha advertido de que "es imperativo" que se le retiren las competencias a la responsable de contratación, Patricia Rodríguez, que "no puede permanecer en el gobierno de Vigo ni un minuto más", y ha añadido que los responsables "deben responder ante la justicia por sus actos abiertamebte contrarios a Derecho y al interés público", que demuestran "una gestión irregular de recursos públicos".

Al respecto, el portavoz del BNG ha confirmado que sus servicios jurídicos valorarán acudir a la Fiscalía para pedir que inicie las actuaciones pertinentes por si los hechos fueran constitutivos de algún delito. "No valen las excusas, ni los comunicados 'enlatados', la ciudad merece una explicación", ha insistido el concejal nacionalista, que ha recordado que "en el Ayuntamiento no se mueve ni un papel sin que el alcalde lo sepa", y que fue precisamente la reunión del alcalde con responsables de la promotora en octubre de 2022 la que dio inicio a una "gestión chapucera de un amaño previo".

EL GOBIERNO LOCAL INSISTE EN QUE DEFENDIÓ LOS INTERESES DE VIGO

Por su parte, el gobierno local se ha limitado a difundir un audio grabado con declaraciones del portavoz, Carlos López Font, en las que el concejal socialista insiste en que el gobierno "actuó en todo momento defendiendo los intereses del Ayuntamiento y de la ciudad de Vigo", y repite que no se pagó "ni un céntimo" del patrocinio porque se convocó un concurso abierto que la mesa de contratación declaró desierto, "porque la única licitadora que concurrió incumplía los requisitos".

Tras repetir que se va a recurrir la sentencia y que el gobierno local vela "por los recursos públicos", López Font reitera el contenido del comunicado enviado a los medios este jueves, alegando que no se cumplieron las prestaciones publicitarias previstas en el concurso fallido y que la resolución del juez contiene "inexactitudes y errores manifiestos".

OTROS ARTISTAS "CUMPLÍAN LOS REQUISITOS"

Por otra parte, a preguntas de Europa Press remitidas por escrito al gobierno local sobre los contactos previos con la promotora, fuentes municipales insisten simplemente en que la sentencia da lugar a "confusión" al hablar de un expediente de un contrato negociado sin publicidad que no existe.

Igualmente, preguntadas por la afirmación del juez, de que el pliego de condiciones del contrato de patrocinio se hizo a medida de la promotora con la que previamente habían negociado, las mismas fuentes alegan que "en ese momento giraban a la Península Ibérica al menos 8 artistas que cumplían los requisitos".

Sobre la declaración del concurso desierto a pesar de que, según el juez, la promotora (y única licitadora) cumplía los requisitos, han respondido que la empresa no tenía los derechos de representación de Guns N' Roses y que, como recoge la sentencia, otra mercantil se los habría cedido. "En opinión de la Mesa de Contratación no tenían representación para el uso de sus derechos de propiedad intelectual, que era lo solicitado en el pliego para un contrato cuya prestación era de promoción publicitaria y que no presentaron", exponen desde el Ayuntamiento.

Finalmente, en relación al hecho de que el concurso se convocara cuando ya las entradas llevaban semanas a la venta y el alcalde ya había anunciado ese concierto (en una entrevista en una televisión local), desde el Ayuntamiento matizan que "el contrato era de patrocinio publicitario abierto, cuyo objeto son inversiones publicitarias con un determinado retorno y no la organización de un concierto" y aclaran que Abel Caballero "se limitó a decir (en la entrevista) que un diario nacional publicó la fecha del 12 de junio, en Vigo y en más ciudades. El anuncio fue realizado por el grupo previamente con una publicación en el diario El País".

En esa entrevista, el regidor afirmó que el concierto sería el 12 de junio, "ya confirmado", y aseguró que estaba recibiendo "muchísimas felicitaciones", antes de explicar que había visto el anuncio en los principales periódicos nacionales, en el que se reflejaba que el grupo, en España, solo actuaría "en Madrid y en Vigo".