El PP denuncia "un entramado de manipulación digital" que vincula con la oposición y estudia ir a Fiscalía

Prado remarca que se trata de una "red coordinada desde Madrid", un "'botafumeiro' de bulos y mentiras' para atacar al partido y a Rueda

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha denunciado "un entramado de manipulación digital", una "mafia de las mentiras" a través de "centenares de nombres y perfiles falsos" en redes sociales que ha vinculado con "la oposición" --de forma más marcada con el PSOE, ya que ha apuntado que esta "red", que también ha definido como "'botafumeiro' de bulos y mentiras", estaría "coordinada desde Madrid"--.

El objetivo, ha dicho la número dos del partido que dirige Alfonso Rueda, sería "atacar" a su jefe de filas y presidente de la Xunta, a su partido y la gestión del Gobierno gallego ante la llegada de pélets a las costas gallegas y otras cuestiones en un contexto político marcado por las elecciones gallegas del 18 de febrero.

En rueda de prensa, Prado ha asegurado que la formación dispone de "pruebas" de la existencia de este "entramado" y ha añadido que los servicios jurídicos de los populares estudian la idoneidad de llevar el asunto a la Fiscalía.

Tras sugerir que sus rivales políticos podrían haber gastado "dinero" en organizar este "entramado" para criticar a la Xunta, ha difundido un amplio informe a los medios con la relación de distintos perfiles "falsos", que también ha analizado en la rueda de prensa, si bien no ha concretado qué delitos creen los populares que podrían salir a la luz ante una investigación de la Fiscalía.

Y ante la insistencia de los medios acerca de si los populares poseen alguna prueba documental que implique directamente a la oposición, ha replicado que "las cuentas se dedican a difamar, a crear bulos", que posteriormente se "repican", y ha afirmado que tienen "indicios" de que la oposición estaría detrás. "El único del que hablan bien es de Pedro Sánchez", ha defendido.

"OPERACIÓN ORGANIZADA DE DESINFORMACIÓN"

"Se trata de una operación organizada de desinformación, de mentira, de manipulación, de ataque despiadado con la voluntad de confundir y engañar a la población y de desvirtuar la realidad", ha afirmado, antes de denunciar lo que el PP ve como "un ataque frontal a Galicia y a los gallegos".

Prado ha advertido que, tras realizar un estudio en profundidad, el PP gallego ha descubierto "una red nacional de perfiles falsos, ocultos en la cobardía y trabajando desde la mentira, al servicio de la oposición".

Así, ha incidido en que se trata de una "red" operada con "fines electorales y voluntad de engaño solo para ganar con mentiras y manipulación", y que actúa a través de "varios servidores instalados en el extranjero y ocultos en varias VPN para proteger la identidad de actuar con total impunidad".

DE CANADÁ AL "BARRIO DE SALAMANCA" DE BOLIVIA

Con un dossier en el que los populares han hecho constar capturas de los "perfiles falsos", así como su ubicación "real" --ha remarcado que, a día de hoy, los software permiten localizar este tipo de actividades--, la número dos del PPdeG ha subrayado que se trata de perfiles radicados en lugares como Estados Unidos, China, Rusia, Vietnam, Canadá, Italia, Filipinas, Polonia, Uruguay, Bolivia, Ecuador o Colombia.

Lo que "tienen en común", ha agregado, además de ser varias de reciente creación (ha apuntado a diciembre, mes en el que se convocaron las elecciones autonómicas), es "hablar mal de Galicia y del presidente Rueda, y defender todos a la oposición gallega".

Entre otros ataques, ha mencionado los de una cuenta en los que, bajo el pseudónimo de 'Palme', "se ataca constantemente al PPdeG y se retuitean ataques hacia el partido". Los populares remarcan que no tiene fotos personales y que su nombre de usuario "no va a acorde a su nombre en la red social".

Aunque en su perfil se ubica en el "barrio de Salamanca", Prado ha ironizado con que debe ser "el barrio de Salamanca de Bolivia", según lo que determinan los servidores. Pero también ha ejemplificado con otra cuenta que postea desde Nicaragua solo para criticar a Rueda "por todo lo que haga", u otra radicada en México "dedicada a defender al PSOE y a Pedro Sánchez" en sus entradas mientras "critica" a la Xunta.

En la misma línea, ha aludido a un perfil de Haití "creado el pasado mes de diciembre y muy preocupado por las playas de Galicia" y a otro que, desde Polonia, "pregunta en varias ocasiones sobre la participación en el debate electoral".

"BULOS" CON LOS PÉLETS

"Lo que tenemos ante nosotros es un 'botafumeiro' de bulos y mentiras, una red coordinada desde Madrid que trabaja al servicio de la oposición y contra Galicia", ha concluido la secretaria general del PPdeG, antes de reafirmar que los servicios jurídicos del partido ya estudian poner a disposición de la Fiscalía.

Entre las cuestiones en el foco del análisis de los populares están las publicaciones a raíz del caso de los pélets. Precisamente, Prado ha recordado dos "de los más recientes bulos" difundidos por los partidos de la oposición, citando la foto de un pez de Sri Lanka tomada en 2021 "y difundida por el PSOE para generar el bulo de que no se pueden consumir los productos del mar gallego" o los carteles del BNG "con fotos hechas en Texas haciéndolas pasar por pélets de playas gallegas".

"Mientras nosotros decidimos seguir invirtiendo en medidas como la anunciada por el presidente Rueda de implantar la gratuidad de las matrículas universitarias, hay quien decide gastar su tiempo en manifestarse a favor de la liberación de los presos de ETA y gastar su dinero en una organización de la mentira y la manipulación", ha censurado.

"Los perfiles falsos no hacen carreteras, no mejoran la salud, no invierten en el deporte de las familias, ni ayudan a nuestros mayores", ha afeado, antes de reivindicar que en Galicia "se puede elegir entre la estabilidad y el ruido, entre la verdad y la mentira". "Por mucho entramado que financien, nuestra prioridad es y seguirá siendo Galicia, siempre con la verdad por delante. Ellos tienen los bots, nosotros los votos", ha zanjado.

FISCALÍA INVESTIGÓ EN SU DÍA DENUNCIAS DE BULOS POR EL CORONAVIRUS

A la espera de que el PPdeG concrete si va a Fiscalía, no sería la primera vez que el ministerio público se ve inmerso en investigaciones ligadas con este tipo de cuestiones. En su día, ratificado por el área de Criminalidad Informática y después de que Unidas Podemos denunciase un ataque organizado, investigó la posible existencia de un grupo criminal detrás de una campaña de bulos contra el Gobierno sobre el coronavirus.

Finalmente, en todo caso, la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó la denuncia interpuesta al enmarcar la confección y difusión de esos bulos o 'fake news' en el ejercicio de la libertad de expresión.