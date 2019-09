El PP estudiará la propuesta de un pleno monográfico sobre financiación y el PSdeG pide el informe jurídico de la Xunta

Publicado 03/09/2019 14:49:08 CET

Puy asegura que no le consta que "esté sobre la mesa" la posibilidad de que los funcionarios no cobren la paga extra de diciembre

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha asegurado que su grupo estudiará la propuesta, formulada por Luís Villares --al frente del Grupo Mixto--, de que haya un pleno monográfico sobre financiación, en un contexto marcado por la demanda del Gobierno central a la Xunta de 700 millones de euros. Por su parte, el PSdeG ha pedido que el Ejecutivo que lidera Alberto Núñez Feijóo traslade a los grupos el informe jurídico que dio a conocer en la pasada jornada.

Tras la Xunta de Portavoces, Puy ha remarcado que en el último pleno todos los grupos de la Cámara --con la asbtención del PSdeG-- apoyaron una iniciativa para demandar estos 700 millones de euros.

"Estamos todos de acuerdo salvo uno", ha remarcado, en alusión al PSdeG, que dirige Gonzalo Caballero, antes de contraponer esta actitud con la de la dirigente socialista andaluza Susana Díaz, quien "sí dijo que apoyaría al Gobierno autonómico en su demanda porque hará una oposición responsable".

Preguntado por la posibilidad apuntada por expertos de que, si no se realiza esta transferencia, los funcionarios autonómicos no cobren la paga extra de diciembre, ha asegurado que se trata de reflexiones genéricas y que a él, en concreto, no le consta que tal medida "esté sobre la mesa".

"No he oído hablar de esa posibilidad y confío en que ese tema no se tenga que producir, ya que el Gobierno central tiene distintas salidas tanto jurídicas como económicas (para transferir los fondos). A ver si tenemos tranquilidad", ha apelado, antes de referirse al informe hecho público por la Xunta este lunes y de remarcar que existe una necesidad "evidente" de que se transfieran a la comunidad los 700 millones.

LA VÍA: QUE HAYA GOBIERNO

Enfrente, el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha asegurado que lo que debería hacer la Xunta es facilitar a los grupos el informe jurídico que trasladó a los medios para sustentar su demanda y la convicción de que el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez dispone de mecanismos para transferir los 700 millones demandados.

Leiceaga se ha mostrado sorprendido por la actitud del PP y ha recordado que, en su día, "estando en una situación no solo similar, sino mucho mejor", mantuvo la misma actitud que el actual Ejecutivo.

"Los que crearon esta situación fueron el PP, Cs y los independentistas catalanes, que ahora son los que de forma más intensa piden que se solucione un problema que ellos mismos crearon", ha lamentado el socialista, antes de concluir que "la manera más fácil" de solventar la situación es que haya gobierno en el Estado de inmediato.

En todo caso, ha reiterado que el PSdeG podrá dar una respuesta más razonada jurídicamente cuando conozca el informe de la Xunta.