El PP de Lugo sugiere que Arroxo (BNG) "malversó" fondos públicos y este amenaza con llevar a Candia al juzgado

LUGO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PP en Lugo, Elena Candia, ha denunciado lo que considera "una situación especialmente grave", en relación a la decisión del alcalde, Miguel Fernández, de rectificar el pago de una factura que había ordenado el teniente de alcalde, Rubén Arroxo, en funciones de regidor, al entender que "no está acreditada la prestación del servicio".

En el foco está una factura de Lugo Máxico, para la empresa El Asombro, por valor de 1.149 euros.

Tras la denuncia de la portavoz popular, Arroxo ha emitido un comunicado, en el que amenaza con emprender acciones legales ante "las calumnias" vertidas por Candia, a la que ha acusado de "meter bulos en la política local, en esta ocasión muy graves" y apuntándole a él.

Según ha explicado, la rectificación relativa a la factura responde a la "corrección de un error" ligado a que una actividad no se pudo celebrar por una cuestión técnica del auditorio, dado que "saltaron los medios de protección ante incendios.

"Los servicios municipales detectaron que se coló por error la factura de 1.149 euros de esa actividad. Errores que pasan con cierta frecuencia porque todos somos humanos, pero que después se corrigen. Así fue detectado y corregido, y quien tiene la potestad para firmar esta corrección es la persona que ostenta la Alcaldía en ese momento. Pues ante esto, a la representante del PP no se le ocurre otra barbaridad que llamarme malversador e inventar el bulo", censura.

"LÍNEA ROJA"

Los populares, sin embargo, apuntan que si hasta ahora existía "una desconfianza" entre los miembros del gobierno municipal, con esta "rectificación" se pasa "una línea roja". "Miguel Fernández dice que no va a pagar la factura que aprobó por decreto Arroxo el 14 de octubre, estando como alcalde en funciones", remarcan.

De hecho, el PP cree que la situación supone "una estafa a los lucenses" y evidencia que "su pacto solo es para que no gobierne el PP, el partido ganador de las elecciones", y ha esgrimido que o Arroxo o Fernández "faltan a la verdad".

"En la página 3 del decreto que firma Rubén Arroxo se indica que las facturas están acreditadas habida cuenta la conformidad prestada por las concejalías delegadas y los servicios técnicos municipales a las mencionadas facturas electrónicas, corroborando así la efectiva ejecución de los servicios detallados en ellas. Por tanto, o miente Rubén y de ser así pedimos que el alcalde le cese de inmediato; o quien miente es el alcalde simulando una operación de falsa fiscalización".

De hecho, el PP agrega que, si fuera así, Arroxo "debería defender que se pague al proveedor".

CONSULTA A LA IA

Los populares recalcan que este es un hecho muy grave y aluden a que, según una consulta "a la Inteligencia Artificial", el pago por servicio no prestado desde una administración supone "una práctica que constituye una irregularidad administrativa grave, al vulnerar los principios de legalidad, eficiencia, transparencia y control de él gasto público".

"Asimismo, puede dar lugar a responsabilidad contable, administrativa o penal. En los casos en que exista intención el conocimiento del carácter indebido del pago, la conducta puede encuadrarse en el tipo penitenciario de malversación de caudales públicos, conforme a lo previsto en el artículo 432 y siguientes del Código Penal", continúan.

"PARADA PROVISIONAL DESDE MONDOÑEDO"

Arroxo ha mostrado su indignación también en redes sociales, donde el BNG ha difundido un comunicado en el que, además de recalcar que se estudiarán posibles medidas judiciales, el dirigente nacionalista esgrime que Lugo es "una ciudad tranquila" y que, quienes son de allí, tratan de que "mejore".

"No podemos seguir permitiendo que una señora que viene a hacer parada provisional a Lugo desde Mondoñedo, mientras no encuentra el siguiente feudo, esté creando este nivel de crispación y bulos", concluye, en alusión a Candia, también líder provincial de los populares.